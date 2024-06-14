紐約客談／人性的弱點是邪教的最佳養料

隨著郭文貴 案庭審的進展，愈來愈多的當事人出庭講述自己從死心塌地登上「賊船」到血汗錢竹籃打水幡然醒悟的心路歷程。

無論是普通的龐氏騙局還是單純以利益連結的黑幫，一旦頭目落馬，整個組織通常也會樹倒猢猻散。然而郭文貴的成功之處在於，即使他本人已身陷囹圄，不堪往事紛紛透過最具權威性的美國法庭被公之於眾，牢籠外的追隨者反而更加團結。

其實，手段並不複雜。只要通過三部曲緊緊拿捏住人性中的弱點，你我都能成為邪教教主。

郭文貴的聰明之處在於，他先搶占了「反共」這個道德制高點，一面收編中文世界中大量「苦共久矣」的人心，一面將所有異己扣上「特務」的帽子，居高臨下地攻擊。經過長年累月的洗腦宣傳，他在信徒中建起一道信息繭房，樹立起一種基於迷信的崇拜關係。與此同時，郭文貴也打造了一個行動力強且唯命是從的幫派式團隊，「恩威並施」，對忤逆者構成威懾。雖然嘴上「反共」，但郭文貴的這套手段其實深得共產黨 的真傳，將牢牢掌握「筆桿子與槍桿子」的邏輯發揮得淋漓盡致。

除此之外，郭文貴更重要的成功祕訣是對於人性中貪念的操弄。當全知全能的「教主」許以誘人的高額投資 回報時，本就已被迷得醉醺醺的信眾，會有幾個把持得住呢？即使「教主」被捕，錢財也將很多追隨者的命運與郭文貴緊緊綁在了一起。據知情人士透露，很多挺郭者都是動輒上百萬元的大投資者，他們之所以無法相信和接受「教主」受審的事實，是因為一旦郭文貴罪名成立，他們自己的錢也就真的要灰飛煙滅了。