華埠東百老匯刺案 傳2遊民爆流血衝突 嫌犯自首

華埠曼哈頓大橋底，被指為「治安黑點」。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 東百老匯 曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)旁日前發生刺案，疑似兩名遊民 產生衝突，期間一人手臂遭到割傷，血跡遍布整條街道，嫌犯則隨即逃離，之後則在10日自首後被捕。

根據市警(NYPD)消息，華埠五分局在6日早上9時15分接報稱，在地威臣街(Division St.)交愛列治街(Eldridge St.)街角附近，一名44歲男子被利器刺傷肩部。警員到場後，傷者被緊急送醫，而嫌犯則已逃離，凶器也未找到。

警方11日表示，此案嫌犯已被抓捕，但未有透露更多細節。知情人表示，嫌犯為一名25歲的非洲裔男性，而傷者為一名西語裔遊民。在長期作為無證攤販聚集地的科西街(Forsyth St.)案發處，有目擊者稱傷人者也為商販之一，長期售賣偷竊得手的食品雜貨。

據知情人，嫌犯在10日午後向警局自首，隨後被捕。此前，該人已有兩次被捕紀錄，原因分別為「非法闖入」和「使用剪刀威脅他人」。目前尚未知其襲擊的動機以及將要面臨的指控。

目前，案發街道兩側已重新被商販占滿，售賣海鮮、糧油和鞋襪等各類商品。其所在的曼哈頓大橋底，長期被居民稱為「治安黑點」，指遊民聚集為原因之一。現場可見橋底各處散落有疑似遊民使用的飯盒、紙皮或枕頭，也有人在日間睡於一旁怡東商場的入口處。

辦公室位於本案事發地附近的民主黨65D區領袖于金山表示，華埠已長期受遊民問題困擾，周邊公園和戒毒場所數量較多或為原因之一，因此將繼續反對市府在社區設立遊民所，如東百老匯91號，為此，華埠社區早前將市遊民服務局(DHS)告上法庭，但遭到法官駁回，目前已提出上訴。