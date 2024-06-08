紐約客談／高社經地位兇嫌 穿著西裝的蛇？

曾有數據分析，在一個企業裡，愈是高層的領導，罹患精神分裂的比例就愈高，還將這些人泛稱為「穿著西裝的蛇」(Snakes in Suits)；這就不禁令人聯想到「長島 連環殺人案」的嫌疑人霍伊爾曼(Rex Heuermann)，這位平日裡是位擁有專業形象的建築師，背地裡卻是專殺年輕性工作者的連環殺手。

即使經過多年的研究，對於有些人如何成為連環殺手，特別是智力高的人為何更易患心理病，神經系統、心理和行為學家的說法仍是說不準；其中一個人們愛探討的問題，究竟是先天性還是後天養成，至今始終沒有明確的答案，但可以肯定的是，許多連環殺手實際上就是精神病患者，儘管日常生活中極力掩飾自身的暴力和瘋狂傾向，還是會被一些性格或舉止所出賣。

就霍伊爾曼而言，他在2022年曾與一名房地產 仲介接受訪談拍攝，談話過程中，他表現出了極高的自戀和控制欲行為；同時，在其家中的電腦檔案裡，霍伊爾曼記錄著殺害人之後從中汲取教訓的筆記，且很有條理性地分成多個文件夾，詳細寫了很多的內容，似乎說明他就是個完美主義者、甚至是患有強迫症。

儘管還未證實，但就霍伊爾曼專門朝年輕女子、性工作者下手的行為，揭示著他對女性可能懷抱著負面的看法；或許是出於自己對男子氣概的維護、性能力的不安全感，他需要讓這些女性臣服在他的控制之下，這種反社會傾向已讓他將女性視為非人化的對象。

探索霍伊爾曼殺人的原因，必須追溯並了解他的過去，並且從他的婚姻生活中尋找蛛絲馬跡，相信也能推動此案的調查進展。