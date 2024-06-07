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曼哈頓華埠東百老匯 爆遊民攤販傷人案

記者劉梓祁／紐約報導
華埠東百老匯晨間刺案，疑為遊民犯案。(記者劉梓祁／攝影)
華埠東百老匯晨間刺案，疑為遊民犯案。(記者劉梓祁／攝影)

百老匯曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)周邊，為曼哈頓華埠一帶長期的遊民聚集和罪案發生地，6日晨間該地再有刺案發生，一名疑為遊民的男子與他人產生衝突，導致後者手臂遭到割傷，血跡遍布整條街道。

根據市警(NYPD)發言人，華埠五分局在當日早上9時15分接報稱，在地威臣街(Division St.)交愛列治街(Eldridge St.)的街角附近，一名44歲男子被利器刺傷。警員到場後，傷者被緊急送往醫院，未有生命危險，但嫌犯已經逃離，兇器也尚未找到。

華埠東百老匯晨間刺案，疑為遊民犯案。(記者劉梓祁／攝影)
華埠東百老匯晨間刺案，疑為遊民犯案。(記者劉梓祁／攝影)

警方消息人士表示，嫌犯和受害者均非華人。現場可見，大橋底部靠科西街(Forsyth St.)沿路，有大片血跡殘留在多個木板和紙板箱附近，這裡被多位目擊者稱為打鬥起始處，血跡延伸至道路盡頭。此前，有大量居民已將此街及橋底區稱為「治安黑點」，指遊民聚集為原因之一。

多位在同一街道設攤的華人表示，目擊有「打架」發生，並在警方到場後被告知需暫時離開現場，但封鎖在中午解除。售賣海鮮的楊女士表示，涉事二人均為西語裔，其中傷人者也為攤販之一，長期售賣偷竊得手的食品雜貨。據她回憶，傷人攤販在衝突中拿出刀具，向受害者追砍。

市警指，嫌犯襲擊動機尚不清楚。位於打鬥處旁的攤販，也均表示嫌犯為長期攤販，其中有人指其為遊民、長期以售賣贓物為生。在案發地旁工作的紐約東華社區協會葉主任表示，東百老匯的橋底及周邊區域，已在過去多年間成為了「偷竊、襲擊、吸毒和銷贓」的犯罪重災區。

他補充說，此現象不僅未有得到解決且「愈來愈壞」，令居民和商家皆感到不安。去年夏天，曾有一位閩籍中年男子在同一街道擺攤時，遭不明人士襲擊頭部，被緊急送院後面臨癱瘓風險。儘管其已在近日出院，但仍須藉助輪椅行動。

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