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中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

前骨幹 揭郭文貴團隊離岸洗錢細節

記者許君達／紐約報導
汙點證人詳細介紹了郭文貴集團套取追隨者的投資並離岸洗錢的方式，並透露郭文貴煽動追隨者肆意攻擊甚至威脅異己的細節。(Getty Images)
汙點證人詳細介紹了郭文貴集團套取追隨者的投資並離岸洗錢的方式，並透露郭文貴煽動追隨者肆意攻擊甚至威脅異己的細節。(Getty Images)

中國富商郭文貴涉詐及洗錢案繼續開庭，曾身為郭團隊骨幹的汙點證人李婭(Ya Li)6日出庭作證，詳細介紹郭及其團隊套取支持者投資並利用大量離岸法人、將投資款轉移至自己公司的方式，同時透露了郭煽動其追隨者大肆打擊異己，直至其被捕後還試圖脅迫李婭背鍋的細節。

發幣割韭菜 美元換「喜元」

郭文貴團隊2021年開始發行自己的數位貨幣「喜幣」，而與之配套的，還有一套「喜美元」(H-Dollar)，郭文貴宣稱，「喜元」與美元等值，支持者投入一美元，即可獲得並無官方認證的一「喜元」。李婭作證稱，所有的「喜幣」和「喜元」都是由郭及其家族掌握。

為吸引投資者，「喜幣」和「喜元」與郭文貴最初「GTV上市」的承諾緊密銜接。李婭介紹，在「喜幣」發行前後，郭文貴推出「喜幣配額」計畫，投資「喜幣」者，會以優惠的比例享受相應的GTV股份。此外，郭文貴還給「喜幣」投資者上了一道「緊箍咒」。李婭作證稱，根據郭的一名親信夏其東(又名「長島哥」)指示，在她所簽署的購買合同上，有一條要求「如果持有者反對或批評郭文貴及『新中國聯邦』，將沒收其所持有的『喜幣』」。

李婭介紹，「喜幣」發行後不久，郭文貴就下了新令，要求投資者將手中90%的「喜幣」凍結三年，凍結款將用於投資號稱「新一代GTV」的FMV(Freedom Media Ventures)。檢方公布的一段發布於2021年12月1日的影片也證實了上述說法。

在「喜幣」和「喜元」問世後，郭文貴的斂財手段更加高效。李婭作證稱，根據郭的指示，投資FMV只能用「喜元」交易，投資者須先在郭旗下的「喜交所」用美元換購「喜元」。而在此前籌建「喜交所」時，郭也要求投資者不能賣掉手中的「喜幣」去支付投資款，必須用真實的美元投資。

投資黑洞 錢全洗進郭文貴公司

根據李婭的證詞，郭文貴團隊在美國、阿聯、澳洲以及英屬維京群島等地開設了大量空殼公司，她自己也曾在郭文貴的指示下，在澳洲開設了不只一家用於轉帳的法人實體。

李婭雖然生活在澳洲，但位於日本和紐約的「農場」會員卻被指示向她付款以購買「喜幣」。為了與澳洲的「農場」隔離，李婭在澳洲註冊了一家名為AJA Group的公司幫助收款，總計約500萬元。此後，她再根據郭指示，將收到的款項轉至由郭控制的「漢米爾頓基金」(Hamilton Fund)，而該基金又是「喜交所」名義上的投資者。而為了給「喜交所」吸收投資款，李婭又在澳洲註冊了名為Archwood的基金。

從2022年下半年，郭文貴又分別推出了名為A15、A10的投資項目。李婭介紹，當時，「喜交所」的帳戶在美國已被調查，投資者需要通過「農場」購買「喜元」投資。作為「農場」負責人，她作證稱，投資者的美元全去進了郭文貴的公司。檢方展示的票據證據顯示，李婭名下的HAA公司分別向郭文貴的兩家公司GETTR和GFNY轉帳數十萬元，而這兩家公司註冊在曼哈頓的同一個地址。

圍攻異己 聯邦法官都成目標

有其他證人指郭煽動其支持者大肆攻擊被指為「中共特務」之人，李婭對此介紹，攻擊的方式包括組織支持者包圍目標人物的家，在其房屋周圍舉牌，還在受害人所居住的社區內散布謠言。參與圍攻者會收到由「法治基金」支付的每天200元報酬，而郭文貴在成立時，宣稱該基金會用於幫助中國的政治犯。

李婭還說，郭團隊內部有一黑名單，名單人選完全根據郭在直播節目上的指控而定。位列黑名單者，其個人信息會被郭發在「農場」群組，由各骨幹成員在網路散發。

2022年起，郭文貴團隊的圍攻行動升級，矛頭甚至開始針對美國的聯邦機構。當「GTV上市」面臨調查時，他聲稱美國證券交易委員會受到了中共控制，組織支持者去圍攻。而在郭破產後，他又組織追隨者分別去圍攻聯邦破產法院的法官Luc Depins以及導致他破產的訴訟對手單偉建(Weijian Shan)，甚至威脅到他們的家人和子女。根據檢方展示的圍攻者所舉標語，郭及其支持者甚至直接聲稱：「美國司法部(DOJ)被中共收買了」。

騙局敗露 尋骨幹成員背鍋

根據李婭的證詞，她曾被郭文貴指派為一家位於英屬維京群島的離岸公司HCHK的法人代表。在2023年4月郭文貴被捕後，他名下的公司帳上還有3700餘萬元資金，而郭文貴的律師張勇兵(Yongbing Zhang，音譯)多次與李婭聯絡，希望她簽署一系列文件，把郭文貴留下的資金轉移到她名下的HCHK，然後再轉至安全基金，逃避執法部門追繳。

李婭稱，她在仔細研讀合同後，明白了其意圖並拒絕。此後，她也被郭文貴的其他信徒指為「中共間諜」而受到威脅。走投無路的情況下，她主動聯絡美國執法機構。

她表示，意識到這是一場騙局後，她憤怒、絕望、陷入負罪感，甚至想過自殺，「我們無條件信任他，他卻騙了我們。被中共打壓不是他欺騙信眾的理由。」

郭文貴 投資 澳洲

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