前骨幹 揭郭文貴團隊離岸洗錢細節
中國富商郭文貴涉詐及洗錢案繼續開庭，曾身為郭團隊骨幹的汙點證人李婭(Ya Li)6日出庭作證，詳細介紹郭及其團隊套取支持者投資並利用大量離岸法人、將投資款轉移至自己公司的方式，同時透露了郭煽動其追隨者大肆打擊異己，直至其被捕後還試圖脅迫李婭背鍋的細節。
發幣割韭菜 美元換「喜元」
郭文貴團隊2021年開始發行自己的數位貨幣「喜幣」，而與之配套的，還有一套「喜美元」(H-Dollar)，郭文貴宣稱，「喜元」與美元等值，支持者投入一美元，即可獲得並無官方認證的一「喜元」。李婭作證稱，所有的「喜幣」和「喜元」都是由郭及其家族掌握。
為吸引投資者，「喜幣」和「喜元」與郭文貴最初「GTV上市」的承諾緊密銜接。李婭介紹，在「喜幣」發行前後，郭文貴推出「喜幣配額」計畫，投資「喜幣」者，會以優惠的比例享受相應的GTV股份。此外，郭文貴還給「喜幣」投資者上了一道「緊箍咒」。李婭作證稱，根據郭的一名親信夏其東(又名「長島哥」)指示，在她所簽署的購買合同上，有一條要求「如果持有者反對或批評郭文貴及『新中國聯邦』，將沒收其所持有的『喜幣』」。
李婭介紹，「喜幣」發行後不久，郭文貴就下了新令，要求投資者將手中90%的「喜幣」凍結三年，凍結款將用於投資號稱「新一代GTV」的FMV(Freedom Media Ventures)。檢方公布的一段發布於2021年12月1日的影片也證實了上述說法。
在「喜幣」和「喜元」問世後，郭文貴的斂財手段更加高效。李婭作證稱，根據郭的指示，投資FMV只能用「喜元」交易，投資者須先在郭旗下的「喜交所」用美元換購「喜元」。而在此前籌建「喜交所」時，郭也要求投資者不能賣掉手中的「喜幣」去支付投資款，必須用真實的美元投資。
投資黑洞 錢全洗進郭文貴公司
根據李婭的證詞，郭文貴團隊在美國、阿聯、澳洲以及英屬維京群島等地開設了大量空殼公司，她自己也曾在郭文貴的指示下，在澳洲開設了不只一家用於轉帳的法人實體。
李婭雖然生活在澳洲，但位於日本和紐約的「農場」會員卻被指示向她付款以購買「喜幣」。為了與澳洲的「農場」隔離，李婭在澳洲註冊了一家名為AJA Group的公司幫助收款，總計約500萬元。此後，她再根據郭指示，將收到的款項轉至由郭控制的「漢米爾頓基金」(Hamilton Fund)，而該基金又是「喜交所」名義上的投資者。而為了給「喜交所」吸收投資款，李婭又在澳洲註冊了名為Archwood的基金。
從2022年下半年，郭文貴又分別推出了名為A15、A10的投資項目。李婭介紹，當時，「喜交所」的帳戶在美國已被調查，投資者需要通過「農場」購買「喜元」投資。作為「農場」負責人，她作證稱，投資者的美元全去進了郭文貴的公司。檢方展示的票據證據顯示，李婭名下的HAA公司分別向郭文貴的兩家公司GETTR和GFNY轉帳數十萬元，而這兩家公司註冊在曼哈頓的同一個地址。
圍攻異己 聯邦法官都成目標
有其他證人指郭煽動其支持者大肆攻擊被指為「中共特務」之人，李婭對此介紹，攻擊的方式包括組織支持者包圍目標人物的家，在其房屋周圍舉牌，還在受害人所居住的社區內散布謠言。參與圍攻者會收到由「法治基金」支付的每天200元報酬，而郭文貴在成立時，宣稱該基金會用於幫助中國的政治犯。
李婭還說，郭團隊內部有一黑名單，名單人選完全根據郭在直播節目上的指控而定。位列黑名單者，其個人信息會被郭發在「農場」群組，由各骨幹成員在網路散發。
2022年起，郭文貴團隊的圍攻行動升級，矛頭甚至開始針對美國的聯邦機構。當「GTV上市」面臨調查時，他聲稱美國證券交易委員會受到了中共控制，組織支持者去圍攻。而在郭破產後，他又組織追隨者分別去圍攻聯邦破產法院的法官Luc Depins以及導致他破產的訴訟對手單偉建(Weijian Shan)，甚至威脅到他們的家人和子女。根據檢方展示的圍攻者所舉標語，郭及其支持者甚至直接聲稱：「美國司法部(DOJ)被中共收買了」。
騙局敗露 尋骨幹成員背鍋
根據李婭的證詞，她曾被郭文貴指派為一家位於英屬維京群島的離岸公司HCHK的法人代表。在2023年4月郭文貴被捕後，他名下的公司帳上還有3700餘萬元資金，而郭文貴的律師張勇兵(Yongbing Zhang，音譯)多次與李婭聯絡，希望她簽署一系列文件，把郭文貴留下的資金轉移到她名下的HCHK，然後再轉至安全基金，逃避執法部門追繳。
李婭稱，她在仔細研讀合同後，明白了其意圖並拒絕。此後，她也被郭文貴的其他信徒指為「中共間諜」而受到威脅。走投無路的情況下，她主動聯絡美國執法機構。
她表示，意識到這是一場騙局後，她憤怒、絕望、陷入負罪感，甚至想過自殺，「我們無條件信任他，他卻騙了我們。被中共打壓不是他欺騙信眾的理由。」
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