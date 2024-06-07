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紐約客談／男童性侵他人 家長責無旁貸

紐約客談

史泰登島一間早教中心日前發生華裔女童遭男童性侵事件，與很多熟人所作的性侵案不同，事件中的侵害者是名心智未成熟的幼童，當下或許是無知之舉，卻造成兩家庭的傷害和困擾。

據全美數據統計，無論男女，許多涉及孩童性侵事件的往往是身邊的熟人，亦或是認識的長輩等，家長想要保護孩子，即便是盡可能防範卻還是做不到絕對的安全；該事件中，想必家長更未曾想到，侵害者會是一名年齡也才四歲的男童，想要怪罪但又不妥，可是若不採取行動，讓女童的家庭承受這些傷痛，難道就公平嗎?

事發時，早教中心的教職員為何沒出手制止？按理說一定會有人在場看管小朋友，但如何造就這樣的疏忽，肯定要向其追討責任；再者，即使是青春期的少年少女，對性也不一定有正確的認知，何況是四歲男童，在接觸到性知識或性畫面後，靠自己是百分百不能理解和消化，且男童為什麼會過早接觸，身為家長責無旁貸。

總體來說，家長平日對孩子的情緒和行為的轉變，應更敏銳；譬如，孩童是否對性產生疑惑並開始詢問家長、把玩生殖器官、展現濃烈好奇心等，華裔家長更多時候會害臊而避而不談，認為「小孩子懂這些幹嘛」，其實這些現象應敲響他們的警鐘。

孩子們平白無故是不會發生變化的，父母應嘗試追溯緣由，這也將是保護孩子的方式之一，確保其在生活中沒被他人侵犯而產生此類好奇心；對未有獨立思考和行為能力的孩童而言，許多責任便落在家長身上，平時需花更多時間關注孩子的情緒和舉止，出現問題要及早治療，不要覺得恥辱就選擇忽視，否則只會加劇問題本身。

華裔 史泰登島

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