氣溫升高 華埠五分局：街頭竊案增多

華埠五分局警民會，表彰警員維拉西斯。(記者劉梓祁／攝影)

轄管曼哈頓華埠 等地的市警五分局，近期在紐約中華公所召開警民會，向居民報告最新周邊治安情況；警局代表指出，近來治安狀況總體尚好，但街頭扒竊案件或會隨氣溫升高而增多，且近期人手短缺，也將對治安造成部分影響。

當日會議由五分局局長陳韜主持，他以市警總局統計的數據表示，華埠近期治安穩定且犯罪率較低，證明了警方近期巡查和社區警務工作的成效；根據統計，在截至26日的過去近一個月內，轄區內七大主要犯罪類別減少9%，共達95起，當中，僅重攻擊罪增加13%，為17起。

陳韜表示，儘管罪案在國殤日(Memorial Day)長周末期間曾有小幅上漲，但通過對大人流區域的加強執法和管控，成功抑制了罪案激增的趨勢；他說，過去一月內的重攻擊罪中，有四起為騷擾警員，且偷竊案件中多為針對商家的盜竊，後者已有八起案件的嫌犯被捕。

與早前數次會議相同，當晚也有居民反映堅尼路(Canal St)仿品販賣、羅斯福公園(SDR Park)夜間治安和遊民 氾濫等問題；陳韜指，在積極和市府多個部門協作應對遊民和公園安全等問題的期間，警局近期也存在人力困難。他說，因市警總局外持續的挺巴示威和前總統川普的庭審未完，警員需頻繁前往現場支援。

此外，他還提醒道，隨著夏季的臨近和氣溫的回升，民眾外出活動遇到搶劫或偷竊等街頭犯罪的風險也會增大；陳韜敦促居民特別注意個人財物的安全，避免攜帶大量現金或展示昂貴的個人物品。

會上，陳韜向警員塞澤(Dennise Sezer)與維拉西斯(Nicola Villacis)授予「月度最佳警察」表彰；本月初，一名華人女子的手機遭兩名非洲裔嫌犯劫走，但兩名警員通過其定位系統，最終在地威臣街(Division St)成功鎖定目標，並抓獲了試圖盜取受害者銀行帳戶信息的兩名嫌犯。