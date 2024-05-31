皇后區女子月台等7號線 財物被盜

圖中嫌犯涉嫌在皇后區長島市地鐵站竊取女子錢包和珠寶。(市警提供)

紐約市警局正追緝一名涉嫌在皇后區 長島市(Long Island City)地鐵站 竊取女子錢包和珠寶的男嫌，並呼籲民眾提供線索，協助逮捕。

根據警方，該案發生在19日晚9時，受害女子正在「皇后區廣場」地鐵站(Queensboro Plaza)月台長椅上，等待往法拉盛方向的7號線列車，平日這裡搭乘該線的華人民眾眾多。

警方表示，受害女子當時手裡拿著洗衣籃，男嫌坐到她身邊，趁女子不注意時，從她的洗衣籃中偷走錢包，內含信用卡 和價值800元的珠寶；警方偵查到，男嫌隨後逃到阿斯托里亞(Astoria)的商場，使用受害者的信用卡購物。

警方近日公布男嫌的照片，描述他短黑髮，身高約5呎6吋、體重140磅，約25歲；他最後一次被拍到時，正在車站外抽煙，穿著全黑服飾和黑色運動鞋。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

據最新的CompStat報告，截至5月26日，管轄案發地一帶的市警108分局，在本年度已報告了288起重竊案，比去年同期的293起略有下降，減少了5起、下降約1.7%。