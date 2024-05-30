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紐約客談／掌握「殺豬盤」套路 就不會被蒙蔽

紐約客談

殺豬盤」網路詐騙，逐步擴展至約會軟體當中，以提供情感慰藉的專攻方式，朝約會軟體的用戶們下手；與殺豬盤交過手的華裔女性，透露了幾種可鑑別出他們的特徵。其實，騙徒引人上鉤的手段「換湯不換藥」，只要當事人具備基本常識和防護意識，大可避免不必要的損失。

「傳統」的殺豬盤傳簡訊、打電話，一上來便強硬要跟人結交朋友的方式，令人有所戒備，對於很多人已愈來愈行不通；然而，以約會軟體為平台，殺豬盤打著尋愛的旗艦搜尋目標，這時任何配對到的人，對詐騙分子而言都是有可攻擊的弱點，他們深感寂寞、缺愛、渴望陪伴等，若被擅長花言巧語的騙徒給拿捏住，那就會落入圈套，一步步被培養成最後「被愛沖昏頭」的那群人。

縱觀殺豬盤的詐騙手段，無論以哪種途徑為平台，不外乎都有幾種明顯特徵，首先是照片發的都是俊男靚女，在雙方談話的過程中，對方會給出生活很富裕的訊息，最後，他們通常從事虛擬貨幣或線上投資行業；這些騙徒大致上都不是真正在美國生活的人，與他們交流後，其實有很多顯而易見的破綻，他們會表現得不像是熟門熟路的本地人、也不具備基本的英文能力，說的話往往經不起考驗。

如果說有些受害者不夠敏銳，無法察覺出這些異常，但也應該具備一定的常識，不將敏感的個人資料、特別是積蓄提供給素未謀面的人；構成殺豬盤的必備條件，來來去去就這幾種，日後不管再如何翻新花樣，最終都繞不出這幾項特點，總而言之，只要掌握到殺豬盤的作案精髓，便能應萬變，不被對方所蒙蔽雙眼。

殺豬盤 虛擬貨幣 投資

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