警清理8大道失火屋 逮1霸房者

警方在8大道失火樓房內逮捕了一名霸占房屋者。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 53街26日中午發生一起火災，這起由電單車鋰電池引發的火災，正好發生在被周圍居民疑為「賊窩」的一處房屋內。這次火災很快引起了8大道華社的普遍關注，28日又傳出消息，一名居住在火災房屋內的霸占房屋者，遭到了警方的逮捕。

發生鋰電池火災的是門牌號為53街853號的一處民宅，該民宅是一處二層聯排建築的一部分。接報趕來的消防人員很快將火撲滅，並確認火災由電單車鋰電池引發。相關人員隨後清空了失火房屋，樓宇局也在大門口張貼了清空令(Vacate Order)，在房屋的安全情況得到改善前，任何人不得進入。

根據BoroPark 24的報導，火災發生後，警方逮捕了失火房屋內的一名霸占房屋者(squatter)，而且被逮捕者只是霸占房屋者之一。

據8大道知情人士介紹，53街853和855兩處房屋的業主都是華人 ，大約三年前，他們從外族裔手中買下了這兩處房屋。華人業主打算將這兩處房屋拆了，合併重建，所以也沒有對房屋進行處理，任其廢置。為新屋畫圖紙、申請改建都需要花時間，沒想到的是，在這三年時間裡，住宅被霸占房屋者占領，而且裡面一共住進了十幾個西語裔的移民。

知情人士表示，華人業主現在很頭疼，要動工興建新屋，還必須先上法庭打官司，把霸占房屋者趕出去。雖然這場大火幫了業主的忙，但業主還是擔心這些人會捲土重來。

據8大道林先生，這兩處住宅內的人不僅有偷盜電單車、專賣鋰電池的嫌疑，周圍居民還反映，有丟失快遞包裹的現象。一位陳姓鄰居表示，他放在門口的鞋也會莫名其妙地消失。因為丟失電單車，華社人士曾要求警方入內搜查，警方稱目前正在收集線索，對此案進行更進一步的調查。

現在一名霸占房屋者被逮捕，華社人士分析，應該不是因為非法占據房屋引起，不過他們表示，如果能藉此機會將這些人趕走，不僅華人業主高興，8大道華社都會拍手稱快。