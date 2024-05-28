大白天當街猥褻女子 警通緝羊頭灣色狼

羊頭灣U大道有色狼當街猥褻女性，遭警方通緝。(警方提供)

華人 聚居的布碌崙 (布魯克林)羊頭灣U大道，近日發生一起強行猥褻案件，歹徒至今依然在逃。布碌崙特別受害者小分隊(Brooklyn Special Victims Squad)呼籲民眾積極提供線索，盡早將這名色狼捉拿歸案。

市警61分局稱，這宗強行猥褻案發生於4月29日(周一)上午9時7分左右，案發地點是在羊頭灣U大道交東14街附近，被通緝 的西語裔嫌犯在光天化日下，竟強行猥褻一名女子，作案後逃離現場。該處有許多華人店鋪，也是許多華人聚居的地方。

案件發生後，警方通過監控錄像取得了這名色狼的照片，並在當地街頭張貼了中文告示進行通緝，希望知曉色狼下落和相關信息者，及時向警方提供線索。知情者可致電(718) 230-4421，通知徐警官(Tsui)，或致電布碌崙南區警署偵探組，電話(718) 287-3239。

警方同時呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。