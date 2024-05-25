皇后區酒商遭搶開槍自保卻被控重罪 民眾抱屈

瓦萊里奧(Francisco Valerio)(圓圈處)開槍擊倒竊賊，面臨重罪指控。(警方提供)

皇后區 瑞吉屋(Ridgewood)日前發生一起槍擊 案，一家酒水店遭兩名竊賊闖入並試圖偷竊，遭制止被趕出店外後，繼續與業主發生肢體衝突，業主朝其中一名竊賊的肚子開槍，卻被以檢察官以攻擊罪名(assault)指控，監控錄像近日公布，引來許多民眾為業主抱屈。

根據皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)，53歲的瓦萊里奧(Francisco Valerio)被控攻擊罪，原因是在20日晚上7時40分左右，於自家店外試圖用槍柄毆打竊賊時開槍，瓦萊里奧起初被指控二級威脅他人安全(Reckless Endangerment)，後來指控升級。

監控錄像顯示，20歲的竊賊普拉塔西(Kevin Pullatasi)行竊不成，在店門口處踢人，隨後業主拿著槍出來並朝他揮動，把竊賊打倒在地。普拉塔西(Kevin Pullatasi)腹部中彈並有內出血，警方表示，竊賊將需要進行手術移除子彈碎片，截至23日仍未出院。

預計普拉塔西康復後會面臨輕罪盜竊的指控，而瓦萊里奧則因這次槍擊事件被控更嚴重的攻擊罪名和二級威脅他人安全(Reckless Endangerment)。

22日晚間，瓦萊里奧的家人和鄰居，在美國街角商家聯合會(United Bodegas of America)的陪同下，敦促皇后區地區檢察官不要起訴這名53歲、無犯罪紀錄的父親；瓦萊里奧的妻子潔兒(Jael Valerio)表示，如果丈夫必須入獄，不曉得自己和孩子們該怎麼辦。

據了解，瓦萊里奧持有隱藏攜帶槍枝的許可證，這在紐約的許多酒店老闆中很常見。陪審團很有能會裁定他無罪，但如果他被定罪，支持者稱他可能會失去他的生意和他13年來的一切努力，希望地區檢察官撤銷指控。