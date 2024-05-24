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布碌崙3華人偷挖民宅竹筍 遭警方逮捕

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)
紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

三名偷挖竹筍的布碌崙(布魯克林)華人，近日被紐約州洛克蘭郡(Rockland County)拉馬坡鎮(Town of Ramapo)警方逮捕。他們被指控犯有重竊、持有贓物、和非法侵入罪。

當地警察局稱，這三名被告都是報住在布碌崙的華人，分別為32歲陳怡雲(Liyun Chen，音譯，下同)、62歲林宜超(Yichao Lin)、以及62歲的周秀蘭(Xiulan Zhou)。

這三名華人涉嫌兩次從拉馬坡鎮韋斯利山村(Village of Wesley Hills)一戶居民院子裡，盜竊價值超過3000元的竹筍。第一起盜竊事件發生於11日，其中兩名嫌疑人進入上述竹林，偷挖竹筍；第二起盜竊事件發生於20日，第一起竊案的兩名嫌疑人夥同第三名嫌疑人，再次進入上述私人宅院作案。這處住宅的業主兩次看到有人在自己的後院偷挖竹筍，於是報警。

警方稱，他們趕到現場發現，這三名華人用背包和塑料桶裝著他們偷挖的竹筍。當地警方問他們挖這些竹筍做什麼用，他們說是拿來自己吃的。住宅業主根據被挖竹筍的價格以及自己對竹林的養護，估計這三名華人每次偷挖了價值3000元的竹筍。

這三名華人在韋斯利山法庭(Wesley Hills Court)過堂後被釋放候審。

當地警察在臉書公布案件後，有讀者跟帖說，在整個洛郡，大家一直在試圖挖出這些入侵性很強的竹根，然後把它們扔掉。這是一項非常艱苦的工作，很可惜這三人沒有開辦自己的公司，專人替別人清理竹根。

華人 布碌崙 紐約州

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