法拉盛買兇案2主犯 被判終身監禁

法拉盛買兇殺人案被告張哲，被判終身監禁，不得保釋。(檢方提供)

紐約東區聯邦法院法官阿蒙(Carol B. Amon)22日判決，法拉盛 買兇殺人案兩名主犯余清明(Qing Ming Yu，音譯，下同)和張哲(Zhe Zhang)終身監禁，不得保釋，兩人還被判賠償受害者家屬103萬5000元。

本案自從開庭以來直至此次判決，受害者顧欣(Xin Gu)雙親每次都到庭旁聽，顧欣的不少親友22日亦到場。顧欣父親身穿黑色服裝，紅著眼圈，母親身著一身白色衣服，還用一個白色的髮卡，將頭髮攏到腦後。庭審過程中，顧欣母親始終低聲啜泣，有時又忍不住放聲哭泣，令觀者動容。

顧欣父親當庭發表聲明說，兒子被害1960多個日日夜夜以來，他和顧欣的母親感覺如萬箭穿心，生不如死，天天忍受煎熬，他們感到痛苦、憤怒和絕望。眼看有著大好前程的優秀兒子被惡魔慘無人道地殺害，他們要求嚴懲罪犯，讓正義得到伸張，以慰兒子在天之靈。顧欣的父親最後哭泣著說：「我和媽媽永遠思念你，我的兒子！」法官宣判後，顧欣的父母和其他親友激動地相擁在一起。

被告余清明和張哲當天都身穿淺灰綠色囚服出庭。張哲的律師還為代理人做了最後的辯護，但法官說此案證據確鑿，因此駁回辯護。法官宣布刑期後，兩名被告的臉上都沒有什麼表情。庭審結束後，余清明與律師團隊擁抱，張哲與律師團隊握手，表示感謝。

22日下午開庭後，法官首先提出了給受害者家屬的賠償問題，控辯雙方經過辯論，法官最後將賠償金額鎖定為103萬5000元。

余清明和張哲於2023年10月被陪審團裁定犯有雇兇殺人罪和共謀殺人罪(Conspiracy to murder)。本案槍手阿卜魯另案審理。今年4月，陪審團裁定阿卜魯有罪。法庭將另擇時間，宣布量刑。法庭還將在稍後宣布對本案污點證人尤悠和David Yu的刑期。