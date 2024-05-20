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36歲婦下東城地鐵站遭亂刀砍傷 嫌犯在逃

記者胡聲橋／紐約報導
一名婦女在曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站，被人持刀砍傷。(取自市警總局局長卡班X平台)
一名婦女在曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站，被人持刀砍傷。(取自市警總局局長卡班X平台)

19日清晨，一名36歲的婦女在曼哈頓下東城的一個地鐵車站被一名瘋子持刀砍傷，到目前為止，嫌疑人依然在逃。警方呼籲知情者及時通報警方，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警七分局的轄區內。市警總局發言人19日表示，當天清晨，市警七分局接到報警稱，在地蘭西街地鐵站(Delancey Street/Essex Street station)內，一名36歲的女性被一名持刀的瘋子砍傷。接到報警後，七分局警員迅速出警，在事發地鐵站J/M/Z三線地鐵的北向站台上找到了這名女性受害者，當時襲擊者已經逃走。

這名受害者被砍傷的左腿上有一道撕裂傷，還在流血。急救人員趕到現場後，立即對受害者採取了急救措施，隨後將其送往表維醫院接受治療，目前受害者傷情穩定，沒有生命危險。

警方稱，這名受害者不是亞裔，但截至目前警方仍未公布受害者的身分。警方尚不清楚這起襲擊事件的具體起因，不知是否為無緣無故的攻擊。警方目前還在繼續調查此案。

警方稱，嫌疑人是一名男性，身高大約五呎2吋，40歲左右。嫌犯最後一次出現時頭戴藍色帽子，穿著藍色牛仔褲，背著一隻藍色的雙肩背包。有目擊者稱，這名嫌犯登上一輛開往布碌崙(布魯克林)方向的J線地鐵，逃離現場。

警方呼籲此案知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 亞裔 布碌崙

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