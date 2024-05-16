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班森賀再現偷信賊 1逃1被逮

記者胡聲橋／紐約報導
62分局警員與繳獲的被盜郵件合影。(市警62分局X平台)
62分局警員與繳獲的被盜郵件合影。(市警62分局X平台)

近幾年來，郵件失竊以及由此引起的身分失竊案，是包括華裔社區在內的各族裔社區，面臨的一個引起高度關注的問題。布碌崙(布魯克林)班森賀15日有兩名盜賊出沒，從郵政局郵筒內偷信。被發現後，這兩名盜賊試圖駕車逃跑，最終，其中一名小偷被警察捉拿歸案。

布碌崙18大道交62街周圍是一個多族裔混居的地區，那裡是波羅園(Boropark)猶太人社區的外圍，居住著不少華裔。據Boropark 24報導，猶太社區巡邏隊(Shomrim)接到電話稱，有人從郵政局放置路邊的郵筒裡偷郵件，巡邏隊隊員趕到現場後發現，兩名小偷正把許多郵件從郵筒拿出，放入事先準備好的口袋，然後開著一輛箱型車離開。

猶太社區巡邏隊隊員見狀，採取了駕車跟蹤的措施，並很快報了警。小偷發現車後有人跟蹤後，企圖加速開車逃脫，或許由於驚慌失措，慌不擇路，小偷的箱型車撞上了另一車輛，車右側整扇車門都被撞掉了，箱型車嚴重受損。小偷一邊慌忙駕車逃走，一邊開始把成捆成袋的郵件從車窗往外扔。

62分局的警員接到報告，迅速趕到了現場，當場抓住了一名小偷，另一名小偷在開車逃脫時就飛身跳出車輛，向不明方面逃去，警方目前仍未能抓捕第二名小偷。

62分局在X平台發文稱，在猶太社區巡邏隊的幫助下，62分局公共安全小組找到並逮捕了肇事者，沒有造成進一步的損失。

就在幾天前，本報還報導過班森賀華裔居民住處信箱內的郵件多次被偷，銀行存錢險些被身分盜竊者取走的新聞，受害者呼籲加大打擊偷信者的力度，保護郵件安全及身分安全。

猶太 華裔 布碌崙

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