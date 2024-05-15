我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

布碌崙華男殺死情婦案預審 2警作證

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙8大道華男被控殺害情婦。(本報檔案照)
布碌崙8大道華男被控殺害情婦。(本報檔案照)

2019年，布碌崙(布魯克林)8大道發生一起華男揮刀殺死情婦的慘案。國王郡高等法院14日預審此案，共有兩名證人出庭作證，一名為在印第安納州逮捕嫌犯陳昇茂的警察，另一名是案發後到現場調查的66分局警探。他們各自講述了當時的經歷。

2019年7月22日晚間9時52分，現年47歲的華男陳昇茂(Sheng Mao Chen，音譯)，涉嫌在日落公園8大道交46街附近的自家門前，舉刀捅死華女鄭秀容；當時是計程車司機的陳昇茂，在案發後隨即逃至印州，在Putnam郡的70號州際高速公路，因為開車低於限速，被警方截停和逮捕，隨後被遣送回紐約，被控犯有蓄意殺人罪。如果認罪，嫌犯可能被判15年至終身監禁。

14日上午，陳昇茂身穿一件米黃色的無領上衣出現在法庭，剛上庭時雙手被銬在身後。他留著短髮，臉色有點蒼白，神情嚴肅，始終沒有說一句話。陳昇茂的幾名親友也到現場旁聽。

駕車逃印州 開太慢被警截停

印州Putnam郡警察西蒙斯(Dwight Simons)作證說，2019年7月23日中午剛過，主要工作是緝毒的西蒙斯，當時正在距離首府印第安納波利斯(Indianapolis)大約三四十哩的70號高速公路上巡邏，他發現一輛向西行駛的黑色日產休旅車，在限速70哩的高速公路的超車道上，以60哩時速行駛，後面壓著六輛車。西蒙斯覺得事情有點蹊蹺，就開車追了上去，從41號出口開始直至37號出口，將這輛日產截停，這輛車的司機就是陳昇茂。

西蒙斯截停陳昇茂後，進行了常規檢查，查看了陳昇茂的駕照、車牌和保險，陳說，這輛車是妻子的，他到印州看望一位開餐館的朋友，大約在朋友家住一周。西蒙斯說，他當時朝陳昇茂轎車的後備箱掃了一眼，發現裡面是空的，就有點疑心，因為根據常識，跨州到朋友家做客，至少應該拿幾件行李。

西蒙斯拿著陳的駕照和車牌到警車內檢查，突然車內電腦亮起了紅燈，認為開這輛車的人是紐約一起兇殺案的嫌犯。西蒙斯作證說，他馬上把情況通報了警局，並要求在不遠處的其他警察前來支援。

與此同時，西蒙斯不動聲色地把證件還給陳昇茂，要求他下車接受檢查。陳昇茂走到警車車頭前，西蒙斯用手銬銬住了當時沒有多少防備的陳昇茂，陳昇茂這時似乎意識到出事了，要求給妻子和孩子打電話，並詢問出了什麼事。

逮捕陳昇茂後，西夢斯發現他右腿有傷，還有血，於是先把他送到附近的醫院接受治療，然後將其帶到警局旁邊的看守所關了起來。

「以為是媽媽」兒目睹案發經過

14日出庭作證的還有紐約市警66分局的警探格林(Lyndon Green)。當過18年警探的格林，現在已經退休。格林作證說，他是案發當天，也就是2019年7月22日晚10時10分趕到陳昇茂家中，亦即兇殺現場。他看到這間獨立房前的人行道、大門口、一樓起居室的地板上都有血。他還看到了陳昇茂的太太和兩個孩子，當時，現場還有兩名警察。

格林作證說，陳昇茂的兒子當時告訴他，他透過窗戶看到爸爸在打一名倒在地上的女子，這名女子大喊大叫，他一開始以為是媽媽，後來看到媽媽在廚房裡，才知道不是媽媽。

陳昇茂案發生於2019年7月，至今已有將近五年，仍未能正式開庭，截至目前，陪審團還沒有最後組成。

駕照 8大道 華男

上一則

報告：紐約市公校重回擇優錄取路線

下一則

紐約「上鎖保護」大執法 第1周75家非法大麻店被關

延伸閱讀

樂見兩黨合作 迅速撲滅國會政變

樂見兩黨合作 迅速撲滅國會政變
湯普森合約到期 勇士3巨頭拆分？

湯普森合約到期 勇士3巨頭拆分？
福斯專欄作家批格林是「笨蛋」 罷黜議長將破壞共和黨

福斯專欄作家批格林是「笨蛋」 罷黜議長將破壞共和黨
NBA／格林稱勇士與國王看透彼此 柯爾談附加賽老神在在

NBA／格林稱勇士與國王看透彼此 柯爾談附加賽老神在在

熱門新聞

紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

2024-05-12 17:54
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

2024-05-09 10:19
紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

2024-05-09 16:46
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益