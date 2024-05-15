布碌崙華男殺死情婦案預審 2警作證

布碌崙8大道華男被控殺害情婦。(本報檔案照)

2019年，布碌崙(布魯克林)8大道 發生一起華男 揮刀殺死情婦的慘案。國王郡高等法院14日預審此案，共有兩名證人出庭作證，一名為在印第安納州逮捕嫌犯陳昇茂的警察，另一名是案發後到現場調查的66分局警探。他們各自講述了當時的經歷。

2019年7月22日晚間9時52分，現年47歲的華男陳昇茂(Sheng Mao Chen，音譯)，涉嫌在日落公園8大道交46街附近的自家門前，舉刀捅死華女鄭秀容；當時是計程車司機的陳昇茂，在案發後隨即逃至印州，在Putnam郡的70號州際高速公路，因為開車低於限速，被警方截停和逮捕，隨後被遣送回紐約，被控犯有蓄意殺人罪。如果認罪，嫌犯可能被判15年至終身監禁。

14日上午，陳昇茂身穿一件米黃色的無領上衣出現在法庭，剛上庭時雙手被銬在身後。他留著短髮，臉色有點蒼白，神情嚴肅，始終沒有說一句話。陳昇茂的幾名親友也到現場旁聽。

駕車逃印州 開太慢被警截停

印州Putnam郡警察西蒙斯(Dwight Simons)作證說，2019年7月23日中午剛過，主要工作是緝毒的西蒙斯，當時正在距離首府印第安納波利斯(Indianapolis)大約三四十哩的70號高速公路上巡邏，他發現一輛向西行駛的黑色日產休旅車，在限速70哩的高速公路的超車道上，以60哩時速行駛，後面壓著六輛車。西蒙斯覺得事情有點蹊蹺，就開車追了上去，從41號出口開始直至37號出口，將這輛日產截停，這輛車的司機就是陳昇茂。

西蒙斯截停陳昇茂後，進行了常規檢查，查看了陳昇茂的駕照 、車牌和保險，陳說，這輛車是妻子的，他到印州看望一位開餐館的朋友，大約在朋友家住一周。西蒙斯說，他當時朝陳昇茂轎車的後備箱掃了一眼，發現裡面是空的，就有點疑心，因為根據常識，跨州到朋友家做客，至少應該拿幾件行李。

西蒙斯拿著陳的駕照和車牌到警車內檢查，突然車內電腦亮起了紅燈，認為開這輛車的人是紐約一起兇殺案的嫌犯。西蒙斯作證說，他馬上把情況通報了警局，並要求在不遠處的其他警察前來支援。

與此同時，西蒙斯不動聲色地把證件還給陳昇茂，要求他下車接受檢查。陳昇茂走到警車車頭前，西蒙斯用手銬銬住了當時沒有多少防備的陳昇茂，陳昇茂這時似乎意識到出事了，要求給妻子和孩子打電話，並詢問出了什麼事。

逮捕陳昇茂後，西夢斯發現他右腿有傷，還有血，於是先把他送到附近的醫院接受治療，然後將其帶到警局旁邊的看守所關了起來。

「以為是媽媽」兒目睹案發經過

14日出庭作證的還有紐約市警66分局的警探格林(Lyndon Green)。當過18年警探的格林，現在已經退休。格林作證說，他是案發當天，也就是2019年7月22日晚10時10分趕到陳昇茂家中，亦即兇殺現場。他看到這間獨立房前的人行道、大門口、一樓起居室的地板上都有血。他還看到了陳昇茂的太太和兩個孩子，當時，現場還有兩名警察。

格林作證說，陳昇茂的兒子當時告訴他，他透過窗戶看到爸爸在打一名倒在地上的女子，這名女子大喊大叫，他一開始以為是媽媽，後來看到媽媽在廚房裡，才知道不是媽媽。

陳昇茂案發生於2019年7月，至今已有將近五年，仍未能正式開庭，截至目前，陪審團還沒有最後組成。