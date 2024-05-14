班森賀華人家庭屢遭偷信 帳戶險被盜

4月9日下午到王女士家偷信者影像。(王女士提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀一名華裔民眾去年離家旅遊，回家後發現家中信件被盜。隨後，小偷利用竊取的身分信息到州汽車監理廳辦駕照 ，然後到銀行取錢，幸虧被銀行職員識破，及時制止。前些天，又有小偷到這家華人 和周圍鄰居家偷信，受害者呼籲及時採取措施。

據了解，王女士和丈夫居住在16大道77和78街之間的一處私人住宅。為了供房，夫妻倆和現在改居康州的女兒共用一個銀行聯名帳戶。2023年9月至11月，夫妻倆到外地旅遊，等他們回家時，發現信箱內的郵件散落一地，他們沒有找到銀行寄來的10月對帳單。

去年12月28日下午3時22分，王女士的女兒陳小姐突然接到花旗銀行員工的電話，在核對了各種個人信息，確認陳小姐是帳戶擁有者之後，銀行員工告訴了事情的原委。當天下午，一名亞裔男子和女子拿著王小姐的駕照和對帳單，到花旗銀行皇后區一處分行取錢，他們甚至知道陳小姐社安號碼的最後四位數，銀行員工為了保險起見，多問了幾個問題，比如陳小姐目前的住址以及畢業學校的名稱，這兩名假冒者漸漸露出了破綻。假冒者眼看取不到錢，就要離去。離開銀行前，這兩名竊賊甚至還想從銀行員工手裡搶回駕照，但遭到了銀行員工的拒絕。

陳小姐後來發現，事發前有人到汽車監理廳，以她的名義重新申請了一張駕照。在駕照被銀行沒收後，假冒者又去申請了一張駕照，而且駕照的郵寄地址就在王女士家街對面。這讓陳女士頗為驚恐和懷疑，難道竊賊就住在街對面嗎？

3月27日凌晨到王女士家偷信者影像。(王女士提供)

銀行冒領事件發生後，王女士一家報警，而且再也不敢將重要郵件寄回家，他們對銀行帳戶和信用卡 也採取了防範措施，但最近一段時間，偷信者又出現了。王女士通過監控錄像發現，今年3月27日凌晨3時和4月9日下午2時，又有小偷到他家翻郵箱。王女士在其中一段監控錄像中看到，郵遞員投遞信件後，小偷馬上就到她家信箱偷郵件，動作非常迅速。

警方則表示，此案仍在偵破中，尚未逮捕任何人；未來會針對類似事件展開調查，遏制偷盜信件的犯罪行為。

為了加強防範，王女士印製了一些帶有監控錄像畫面的「謹防郵件竊賊」傳單，在社區四處張貼。鄰居看到傳單後告訴王女士，他們也懷疑自家郵件被盜。一名孟加拉國移民說，他家兩張支票被別人冒領，一張2000元，一張1800元；另一名華人鄰居說，他的信用卡被盜用3萬多元。王女士希望有關部門及時採取行動，制止偷盜郵件的行為。