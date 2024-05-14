我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

偽造租約占屋 紐約皇后區霸房者被控18罪

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
一名男子因偽造租約非法占屋，被控入室盜竊、身分盜竊、重竊未遂等18項罪名，將面臨最高15年監禁，圖為涉案房源。(取自Zillow)
一名男子因偽造租約非法占屋，被控入室盜竊、身分盜竊、重竊未遂等18項罪名，將面臨最高15年監禁，圖為涉案房源。(取自Zillow)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)13日宣布，一名男子因偽造租約非法占屋，被控入室盜竊、身分盜竊、重竊未遂等18項罪名，罪成將面臨最高15年監禁。此前，該名占屋者以非法驅逐及損害賠償為由，反將房東夫婦及房產經紀告上民事法庭。

報住在布碌崙(布魯克林)18街的24歲男子懷亨特(Lance White-Hunt)，13日在皇后區法院過堂，共被控18項罪名，其中包括二級入室盜竊、兩項二級持有偽造文書罪、五項一級身分盜竊罪、三級重竊未遂、 三級企圖非法占有被盜財產、 一級提供虛假備案文書、篡改物證、三項四級刑事毀壞、微竊、以及兩項三級持有偽造文書罪，罪成將面臨最高15年監禁。

根據法庭文件，2月23日，房東通過經紀人，掛牌出租她位於皇后區牙買加(Jamaica)湖木大道(Lakewood Ave.)的房源。3月1日，經紀人視察房源時，發現前門的鎖被替換。3月4日，經紀人發現通往二樓的前門鎖也被更換，她還在房間裡看到了懷亨特。

警方接獲報案後，懷亨特表示自己自今年1月就一直住在這裡，並提供了一份與該經紀人簽訂的偽造租約。經紀人仔細看了租約後，確認她從未見過這份租約，她在上面的簽名也是偽造，房東亦確認了這一說法。

3月5日，警方又來到這棟住屋，作為居住證明，懷亨特這一次提供了來自國家電網和AT&T的帳單。兩家公司之後證實，帳單中的帳號並不在官方紀錄之中。

3月14日，懷亨特將房東、經紀人等告上民事法庭，並提交一份租約作為證據。租約後被確定為偽造，並且與他在3月4日向警察提供的那份租約並不相同。地檢處經調查，在本月13日將他逮捕。

此前據報導，在懷亨特反吿房東後，房東還花了4000元法務費來應對這場官司，他們花53萬元翻新的房屋也被破壞。

凱茲表示，地檢處不僅會對非法占屋者提出刑事指控，也會起訴在犯罪過程中使用偽造文件的任何一名嫌犯，「法律不允許非法居住，我們將繼續在皇后區起訴這類案件。

房東 皇后區 布碌崙

上一則

申換真實身分證 紐約州民不到一半

延伸閱讀

華商會慶母親節 表揚幸福媽媽

華商會慶母親節 表揚幸福媽媽
向中國提供機密資料 2英國男子被控間諜罪 明年受審

向中國提供機密資料 2英國男子被控間諜罪 明年受審
助長犯罪 皇后區查獲95輛非法電動車

助長犯罪 皇后區查獲95輛非法電動車
防隱藏謀殺 新法增家暴受害者權利

防隱藏謀殺 新法增家暴受害者權利

熱門新聞

紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

2024-05-12 17:54
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

2024-05-09 10:19
紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

2024-05-09 16:46
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…