偽造租約占屋 紐約皇后區霸房者被控18罪

一名男子因偽造租約非法占屋，被控入室盜竊、身分盜竊、重竊未遂等18項罪名，將面臨最高15年監禁，圖為涉案房源。(取自Zillow)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)13日宣布，一名男子因偽造租約非法占屋，被控入室盜竊、身分盜竊、重竊未遂等18項罪名，罪成將面臨最高15年監禁。此前，該名占屋者以非法驅逐及損害賠償為由，反將房東 夫婦及房產經紀告上民事法庭。

報住在布碌崙 (布魯克林)18街的24歲男子懷亨特(Lance White-Hunt)，13日在皇后區法院過堂，共被控18項罪名，其中包括二級入室盜竊、兩項二級持有偽造文書罪、五項一級身分盜竊罪、三級重竊未遂、 三級企圖非法占有被盜財產、 一級提供虛假備案文書、篡改物證、三項四級刑事毀壞、微竊、以及兩項三級持有偽造文書罪，罪成將面臨最高15年監禁。

根據法庭文件，2月23日，房東通過經紀人，掛牌出租她位於皇后區牙買加(Jamaica)湖木大道(Lakewood Ave.)的房源。3月1日，經紀人視察房源時，發現前門的鎖被替換。3月4日，經紀人發現通往二樓的前門鎖也被更換，她還在房間裡看到了懷亨特。

警方接獲報案後，懷亨特表示自己自今年1月就一直住在這裡，並提供了一份與該經紀人簽訂的偽造租約。經紀人仔細看了租約後，確認她從未見過這份租約，她在上面的簽名也是偽造，房東亦確認了這一說法。

3月5日，警方又來到這棟住屋，作為居住證明，懷亨特這一次提供了來自國家電網和AT&T的帳單。兩家公司之後證實，帳單中的帳號並不在官方紀錄之中。

3月14日，懷亨特將房東、經紀人等告上民事法庭，並提交一份租約作為證據。租約後被確定為偽造，並且與他在3月4日向警察提供的那份租約並不相同。地檢處經調查，在本月13日將他逮捕。

此前據報導，在懷亨特反吿房東後，房東還花了4000元法務費來應對這場官司，他們花53萬元翻新的房屋也被破壞。

凱茲表示，地檢處不僅會對非法占屋者提出刑事指控，也會起訴在犯罪過程中使用偽造文件的任何一名嫌犯，「法律不允許非法居住，我們將繼續在皇后區起訴這類案件。