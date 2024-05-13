福州走線客突中風 鄉親資助回中治療

連江同鄉會資助中風鄉親回國治療。(記者胡聲橋/攝影)

39歲華男王鄭光去年5月從家鄉福州連江走線 赴美，在新澤西一家中餐館工作。今年2月，王鄭光突發中風 住院；4月中旬出院後，身體左側至今仍無法動彈，走路需要拄拐杖，現在已無法工作。美國連江同鄉會接到求助後，於12日登門拜訪了王鄭光，並給他帶去了由該同鄉會會員以及東岱鎮鄉親捐贈的2萬4700元，其中包括13日飛往中國的單程機票。

據了解，王鄭光在國內從事裝修工作，有老母、妻子，還有兩個未成年的孩子，一個16歲，一個11歲。為了實現美國夢，他借了14萬元人民幣的偷渡債後，毅然決然於去年5月從家鄉福州市連江縣東岱鎮獨自走線來美國，光是穿越雨林就花了三四天，整個走線過程花費了一個月時間。

王鄭光抵達到美國後在新澤西州 一家中餐館專司油鍋。他說餐館生意很好，他每天工作13個小時，每周僅休息一天。王鄭光知道自己有高血壓問題，但沒有吃藥治療。到美國後或許因為過度勞累，今年2月7日他在工間吃飯時突然暈倒。餐館老板將其送醫治療，醫院診斷為中風。

經過兩個月的住院治療後，王鄭光於4月中旬出院，但至今身體左側仍行動不便，走路需要靠拐杖。因為無人照顧生活，暫住家庭旅館的他每天只能以叫外賣度日。王鄭光的家人得知情況後萬分焦急，老母親還為此流淚。王鄭光最終決定先回中國接受治療。

連江同鄉會會員和東岱鎮鄉親接到求助後踴躍捐款，共為王鄭光捐款2萬4700元，其中包括13日飛往中國的一張價格1627元的單程機票。考慮到王鄭光的目前的健康狀況，鄉親們為他選擇了一條最短的飛行路線。

會長張雲和總顧問曾賢秋，以及該會多位會員12日來到8大道華社的家庭旅館看望王鄭光，並將鄉親們的捐款和機票送到了王鄭光的手裡。王鄭光對鄉親們的深情厚誼表示感謝，大家都祝願王鄭光順利回國，在家人的陪伴與照顧下盡快康復。

談到走線，張雲希望赴美同胞不要通過走線這種危險而且對身體傷害很大的方式，而要通過合法的方式到美國來。他還希望赴美同胞在出國前做好身體檢查，出現狀況要盡快就醫。