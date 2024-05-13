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法拉盛換匯變搶劫 華女被搶3萬元

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)

法拉盛日前發生一起搶劫案件，一名華人女子在線下換匯過程中，被對方搶去3萬元，管轄法拉盛的109市警分局在近日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據警局報告，4月23日(周二)中午12時10分左右，一名23歲的華人女子在法拉盛138街37-01號，與一名身分不明的男性會面、兌換貨幣。這名男性交給受害人3萬0000元現金，並讓受害人網路轉帳，將兌換的錢轉入男子指定的銀行賬戶。

然而，該男子在換匯過程中變得憤怒，並從受害者的包中，拿走了之前交給受害人的3萬0000元。該男子還推搡受害人，所幸受害人並未受傷。

之後，男嫌帶著錢，沿38大道朝緬街方向徒步逃離現場。警方公布的監控錄像以及嫌犯作案照片顯示，該男子膚色淺、身材中等，年齡約在30至40歲，他最後一次出現時身著黑色運動衫。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)

法拉盛 華人 8大道

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