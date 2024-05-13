法拉盛換匯變搶劫 華女被搶3萬元

嫌犯作案照片。(市警局提供)

法拉盛 日前發生一起搶劫案件，一名華人 女子在線下換匯過程中，被對方搶去3萬元，管轄法拉盛的109市警分局在近日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據警局報告，4月23日(周二)中午12時10分左右，一名23歲的華人女子在法拉盛138街37-01號，與一名身分不明的男性會面、兌換貨幣。這名男性交給受害人3萬0000元現金，並讓受害人網路轉帳，將兌換的錢轉入男子指定的銀行賬戶。

然而，該男子在換匯過程中變得憤怒，並從受害者的包中，拿走了之前交給受害人的3萬0000元。該男子還推搡受害人，所幸受害人並未受傷。

之後，男嫌帶著錢，沿38大道 朝緬街方向徒步逃離現場。警方公布的監控錄像以及嫌犯作案照片顯示，該男子膚色淺、身材中等，年齡約在30至40歲，他最後一次出現時身著黑色運動衫。