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身背外賣包 男子地鐵持刀隨機行刺

記者尤昱程／紐約報導
該男子手持外賣專用的背包，並在地鐵上隨機行刺。(市警局提供)
該男子手持外賣專用的背包，並在地鐵上隨機行刺。(市警局提供)

皇后區上周發生一件地鐵上持刀隨機行刺的案件，導致一名女性腿部遭割傷。警方日前公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索，幫助找到此人。

根據市警108分局，事件發生於10晚間11時44分，在一輛開往曼哈頓的E線地鐵上，當時列車行經接近皇后區長島市的皇后廣場(Queens Plaza)地鐵站

根據警方的說法，這名持有Grubhub外送袋的嫌犯走近受害者，先是展示了手中的利刃，隨即朝面前的一名女子行刺，並割傷了她的左腿。

警方表示，嫌犯在皇后廣場地鐵站下車，隨即逃離犯案現場。依警方提供的監視錄像顯示，嫌犯從地鐵站緊急出口離開，穿著一件灰色T恤，前面有紅色和藍色字母，褲子是藍色的，並戴著一頂白色棒球帽，手裡還提著一個Grubhub的大紅色袋子。此事目前由市警108分局和捷運警察20區負責偵辦調查。

而受害者為一名22歲的女子，遭刺傷後留在了E線列車上，並在萊辛頓大道/53街車站(Lexington Avenue/53rd Street Station)下車，然後報警。緊急救護人員趕到，並將這名女子送往紐約長老會威爾康乃爾醫療中心(New York Presbyterian-Weill Cornell Medical Center)，目前情況穩定。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 皇后區 長島市

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