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撞路邊車門摔地 亞裔騎士再被校車慘撞

記者胡聲橋／紐約報導
亞裔男子騎單車，在班森賀遭遇嚴重車禍。(取自谷歌地圖)
亞裔男子騎單車，在班森賀遭遇嚴重車禍。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)華裔聚居的班森賀近期下午發生一起嚴重車禍，一名68歲的亞裔男性騎著單車，先與一輛汽車發生碰撞，後被避之不及的校車撞及；該名男子重摔倒地，傷勢嚴重，至今還未脫離危險期。

根據警方的消息，這起車禍發生在8日下午1時33分，該名亞裔男子騎著一輛單車，出現在巴斯海灘(Bath Beach)83街交21大道一帶；事發前他沿著21大道向北騎行，撞到了一輛停靠在路邊的汽車剛打開的車門，導致他從單車上飛摔到地面，接著一輛朝他行駛而來的校車反應不及，再次將他給撞上。

據警方稱，這名亞裔男子的左肩和右手被嚴重撞傷，有路人報警後，警察和急救人員迅速趕到現場，急救人員將他送進了布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)搶救；據悉男子的傷勢嚴重，情況極其危急。

另一方面，駕駛校車的是一名52歲的司機，車禍發生後他將校車停在一旁並逗留在現場，接受警方盤問，目前他暫未面臨任何指控，車禍發生時校車上也沒有學生；警方稱，他們現在還沒有做出任何結論，仍在繼續對這起交通事故進行調查。

單車或電單車騎行者被路邊停靠車輛打開的車門撞倒，摔倒在地後又被躲閃不及的過路車輛撞及，這幾乎已成為了一種車禍模式，而這種意外造成的後果很嚴重，往往非常致命；警方呼籲，如果騎單車出門，千萬要注意路邊的車輛，保持安全距離，而駕駛本身也應注意觀察，確保沒有人經過車身時才打開車門，避免此類意外的發生。

亞裔 布碌崙 華裔

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