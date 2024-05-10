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17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌緬街地鐵被逮

記者尤昱程／紐約報導
46街地鐵站白天是民眾休息聚會的場所。(記者尤昱程 / 攝影)
46街地鐵站白天是民眾休息聚會的場所。(記者尤昱程 / 攝影)

皇后區陽邊(Sunnyside)8日晚間發生一起駭人聽聞的命案，兩名青少女疑因某些原因起了爭執，其中一人拿起刀子朝另名17歲女子的頸部行刺，她後來送往醫院搶救但不治身亡；目前兇嫌正接受警方調查，當地華人居民聽聞社區傳出凶殺案後，感到非常不安。

根據管轄陽邊等地的市警108分局，8日晚間9時30分左右，一名女子涉嫌以利刃刺殺另名17歲女子，案發地點為皇后大道(Queens Blvd)交46街的地鐵站附近；警員抵達時，看到該名受害者的頸部被刺傷，整個人倒在血泊中，急救人員將她送往市公立醫院系統下的艾姆赫斯特醫院，不久後被醫院宣告死亡。

警方表示，這兩名少女當下發生了爭執，兇嫌行刺後在現場丟下了凶器後逃離，後來警方在法拉盛緬街地鐵站逮捕該名嫌疑人，並對其進行相關調查；目前尚不清楚是什麼原因引發了這場致命的衝突，而死者的身分也尚未公布。

居住在陽邊的華人民眾鄭女士表示，陽邊的兩個地鐵站，40街與46街周邊小商店林立，一直比較安全，也很少發生惡性事件，居民大都是守本分的新移民，近年來華人也是愈來愈多；如今傳出命案讓她深感不安，對於一名少女在晚上9時被刺死，她感到難以想像，而過去從未聽說陽邊有這樣的凶殺案件，希望警察全力偵查。

據警方，這是48小時內紐約市傳出第二起青少年被殺害的事件，7日下午，曼哈頓蘇活區(Soho)附近的五星級酒店「多明尼克飯店」(Dominick Hotel)的庭院內，一名16歲少年的頭部遭射擊身亡；據警方了解，此案發生原因也為雙方發生爭執，槍手和一名同夥後來騎上一輛共享單車CitiBike逃走，目前仍然在逃。

46街地鐵站8日發生命案，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程 / 攝影)
46街地鐵站8日發生命案，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程 / 攝影)

地鐵站 華人 法拉盛

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