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紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

布碌崙大白天兩耆老遇攻擊 1人是華裔

記者胡聲橋／紐約報導
周日在格雷夫森德襲擊華裔老人的嫌犯。(警方提供)
周日在格雷夫森德襲擊華裔老人的嫌犯。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)南區華人群聚的社區日前在一天之內，連發兩起耆老遭到襲擊的案件，其中一起案件的受害者為華裔老翁；管轄當地的市警公布了兩宗案件中嫌犯的通緝圖，呼籲知情民眾提供線索，並提醒長者出門要注意安全。

第一起案件發生在市警60分局轄區，4月5日下午1時13分許，一名74歲的華裔老翁步行途經格雷夫森德(Gravesend)86街交西8街處，突然一名歹徒向他走近，並伸手將其推倒在地；該名歹徒隨後步行逃離現場，不知去向，倒地的老翁遭遇輕傷，拒絕接受治療。

針對該案，警方指嫌犯是一名膚色較深的男子，身高約5呎11吋、體重170磅，犯案時身穿黑色連帽衫、黑色牛仔褲，頭戴黑色線帽，腳穿淺灰色運動鞋。

第二起案件則發生在市警68分局轄區內，同日下午4時50分，一名72歲的老婦行走在貝瑞吉4大道交96街附近，突然一名非洲裔男子從身後靠近，伸出手從後方敲擊老婦的後腦勺，導致她重摔倒地；歹徒隨即沿著97街向西逃走，受害者的頭部腫脹出血，不久後被急救人員送往瑪摩利醫院接受治療，目前傷情穩定。

據警方的描述，該案的嫌犯也是膚色較深的成年男子，身高約5呎11吋、身材瘦削；犯案時身穿黑色夾克、黑色褲子、淺灰色運動鞋，頭戴一頂黑色線帽。

警方呼籲民眾看到與照片特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

周日在貝瑞吉襲擊老婦人的嫌犯。(警方提供)
周日在貝瑞吉襲擊老婦人的嫌犯。(警方提供)

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