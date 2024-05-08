我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024年全球百大富國排名曝光 美國排第9 冠軍是「這國」

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

布碌崙班森賀轎車撞電單車 華人熱心相助

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀86街段轎車與電單車相撞，電單車騎行人員受傷。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀86街段轎車與電單車相撞，電單車騎行人員受傷。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀的86街段是華商聚集區，7日下午，86街交海灣34街(Bay 34 St.)的路口突發車禍，一輛轎車與一輛電單車相撞，騎電單車的一名男子受傷後被送醫治療。從外貌看，轎車駕駛與騎電單車的男子都不是亞裔。事發後，周圍的華人熱情上前相助，為傷者叫來了救護車。

市消防局稱，該局7日下午2時5分接到電話稱，布碌崙86街交海灣34街發生一起機動車事故。趕至現場的急救人員將一名情況不明的傷者送至布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)接受治療。

事發地附近的監控視頻顯示，一輛白色轎車在86街從東向西行駛，當這輛轎車在左轉進入海灣34街時，車的右側前方與從西向東疾馳而來的一輛電單車發生碰撞。騎電單車者摔倒在地，轎車駕駛在發生碰撞後仍完成左轉，在壓過電單車後停在海灣34街，隨即下車查看騎電單車男子的情況。

州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長賀立寧事發時正好經過該地，他看到一名男子倒在地上，左手出血，傷者身上灑滿了飲料。當時，包括他在內的幾位路人迅速圍攏過來，他們要求傷者不要移動，等待急救人員前來。賀立寧隨後撥打911報警。在報警後大約三分鐘，警察和救護車就趕到了事發現場，將傷者運上救護車送走。

據現場另一名華人目擊者稱，傷者是一名西語裔年輕男子，大約20多歲，轎車駕駛是一名白人女子。目擊者說，他看到事故現場的水杯上有星巴克的標誌，猜想騎單車者可能是一名外賣郎。這名目擊者還認為，其實在這輛白色轎車前還有兩輛車都準備在海灣34街左轉，但都沒有動，或許是看到了前方飛奔而來的電單車，偏偏是第三輛白色轎車率先左轉，撞上了電單車，造成了交通事故。

這名目擊者認為，在這起事故中，雙方都負有責任。在如此擁擠的街道上，電單車應該減速慢行，而轎車駕駛應該看清楚周圍的情況再行動，不可魯莽駕駛。

布碌崙 華人 星巴克

上一則

紐約客談／滯脹的美國 中產的惡夢

下一則

曼哈頓華埠「貓鼠遊戲」 嫌犯跳大橋脫身

延伸閱讀

布碌崙社委會委員 華人新血大增

布碌崙社委會委員 華人新血大增
助力醫院運營 布碌崙華裔男護士獲表彰

助力醫院運營 布碌崙華裔男護士獲表彰
糖尿病預防教育 紐約大學再徵參與者

糖尿病預防教育 紐約大學再徵參與者
消防局來搜查 華人電單車店突爆炸

消防局來搜查 華人電單車店突爆炸

熱門新聞

李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44
涉及攻擊他人的四名華男。(市警提供)

紐約布碌崙華男俱樂部遭圍毆 酒瓶砸頭重傷…警通緝這4人

2024-05-04 13:36
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)

無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

2024-05-06 06:19
身著黑衣黑褲的非洲裔男子對西語裔男子揮拳相向，西語裔男子嘴裡冒血。(金山提供)

紐約法拉盛水果店外3非裔把西語裔打到吐血 嚇壞華人老闆

2024-05-03 19:28

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了