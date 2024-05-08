布碌崙班森賀轎車撞電單車 華人熱心相助

班森賀86街段轎車與電單車相撞，電單車騎行人員受傷。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀的86街段是華商聚集區，7日下午，86街交海灣34街(Bay 34 St.)的路口突發車禍，一輛轎車與一輛電單車相撞，騎電單車的一名男子受傷後被送醫治療。從外貌看，轎車駕駛與騎電單車的男子都不是亞裔。事發後，周圍的華人 熱情上前相助，為傷者叫來了救護車。

市消防局稱，該局7日下午2時5分接到電話稱，布碌崙86街交海灣34街發生一起機動車事故。趕至現場的急救人員將一名情況不明的傷者送至布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)接受治療。

事發地附近的監控視頻顯示，一輛白色轎車在86街從東向西行駛，當這輛轎車在左轉進入海灣34街時，車的右側前方與從西向東疾馳而來的一輛電單車發生碰撞。騎電單車者摔倒在地，轎車駕駛在發生碰撞後仍完成左轉，在壓過電單車後停在海灣34街，隨即下車查看騎電單車男子的情況。

州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長賀立寧事發時正好經過該地，他看到一名男子倒在地上，左手出血，傷者身上灑滿了飲料。當時，包括他在內的幾位路人迅速圍攏過來，他們要求傷者不要移動，等待急救人員前來。賀立寧隨後撥打911報警。在報警後大約三分鐘，警察和救護車就趕到了事發現場，將傷者運上救護車送走。

據現場另一名華人目擊者稱，傷者是一名西語裔年輕男子，大約20多歲，轎車駕駛是一名白人女子。目擊者說，他看到事故現場的水杯上有星巴克 的標誌，猜想騎單車者可能是一名外賣郎。這名目擊者還認為，其實在這輛白色轎車前還有兩輛車都準備在海灣34街左轉，但都沒有動，或許是看到了前方飛奔而來的電單車，偏偏是第三輛白色轎車率先左轉，撞上了電單車，造成了交通事故。

這名目擊者認為，在這起事故中，雙方都負有責任。在如此擁擠的街道上，電單車應該減速慢行，而轎車駕駛應該看清楚周圍的情況再行動，不可魯莽駕駛。