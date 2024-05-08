曼哈頓華埠「貓鼠遊戲」 嫌犯跳大橋脫身

7日中午12時左右，在曼哈頓華埠的地威臣街(Division St.)交市場街(Market St.)有嫌犯跳橋逃脫。(記者范航瑜／攝影)

7日中午12時左右，在曼哈頓華埠 的地威臣街(Division St.)交市場街(Market St.)上演了一齣「貓鼠遊戲」。一嫌犯為躲避警察追捕，從橋上跳下並脫身。約半小時後，警方逮捕一名嫌疑人，但目前尚不確定是否為同一人。

警方在該路口打開鐵門，進入了橋下的封閉區域進行搜查。(記者范航瑜／攝影)

附近事發路口雜貨鋪榮豐行員工稱，自己坐在窗台邊上工作時，突然看到有四、五輛警車經過，還有直升機飛過。警方在該路口打開鐵門，進入了橋下的封閉區域進行搜查，隨後便沒了蹤影。

附近事發路口雜貨鋪榮豐行員工稱，自己坐在窗台邊上工作時，突然看到有四、五輛警車經過，還有直升飛機飛過。(取自Citizen App)

該目擊者表示：「不太清楚具體發生了什麼案件。」公共安全提醒應用程式Citizen上有網友在本案下評論道：「我女兒所在的學校要求他們躲起來。」

據探案警官，該嫌疑人持刀威脅他人，企圖入室盜竊。警方最初在曼哈頓大橋上追捕，但嫌疑人為躲避追捕，從曼哈頓大橋上跳下，躲進一處草叢(grassy area)並逃脫。

警方描述，嫌疑人是一名非洲裔男子，身高五呎六寸，身著黑色夾克、黑色牛仔褲和紅色帽子，背著黑色雙肩包。

事發約半小時後，警方在巴士大街(Baxter St)交窩扶街(Worth St.)處逮捕了一名嫌疑人，但未能確認是否為同一人。記者聯繫紐約市 警，截至截稿時間，對方表示對該案件尚不清楚。

去年7月，曼哈頓大橋曾發生過類似的嫌犯跳橋事件。在曼哈頓大橋出口處的羅斯福高速公路(FDR Drive)南行道路，一名嫌犯試圖劫下網約車，向司機連捅數刀後，從橋上一躍而下；該名嫌犯在跳下時摔斷雙腿，失去逃跑能力後被捕。