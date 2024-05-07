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紐約戴克高地70歲華男走失 家人急尋

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙華男鄭水華走失時在監控錄像上的畫面。(家人提供)
布碌崙華男鄭水華走失時在監控錄像上的畫面。(家人提供)

居住在布碌崙(布魯克林)戴克高地一位身患老年癡呆症的70歲華男5日走失。家人已經報警，但截止發稿時為止，仍沒有發現走失者蹤影。家人希望知情者能及時提供相關訊息，幫助找回親人。

鄭水華是福建長樂人，他去年4歲從家鄉移居紐約兒子家。他在國內時已患有老年癡呆症，到紐約後也經過診斷治療，但病情沒有什麼起色。鄭水華兒子家在14大道交83街附近，他剛來時每天去公園散步，上午8時30分到9時30分，他會出現在住處附近的戴克海灘公園(Dyker Beach Park)。據鄭先生的兒媳林女士介紹，半年後的一天，鄭先生去公園後突然不見了，家人後來通過社群媒體的錄像，知道他被送進了附近的瑪摩利醫院，才將其找回。從此以後，鄭先生只在周六周日才出門去公園，家人給他帶手機、鑰匙和錢包，還在他衣服上裝了跟蹤器，生怕他再次走失。

5月5日大約上午10時，平時不怎麼下二樓的鄭先生突然自己下樓出門了，他身上穿著藍灰色的睡衣睡褲和黑色的皮鞋離開了家。他身上沒有帶錢包鑰匙，也沒有穿裝有跟蹤器的外套，離開家時還把門反鎖了。家人因為在忙著別的事情，直至下午二時才發現鄭先生失蹤了。他們通過監控錄像發現，鄭先生沿著83街向12大道走去，後來家人還在201初中(IS 201)的監控錄像上看到了鄭先生的身影，但之後就無影無蹤了。鄭先生家人很快報了警，但據林女士說，警察向他們了解了情況，但至今沒有告訴他們任何有關鄭先生的消息。

林女士說，鄭先生身高大約五呎五寸，體重120磅左右，平時很少說話，得老年癡呆症後，話就更少了。鄭先生家人提供了他平時的照片，還截取了一張監控錄像上的照片，希望看到鄭先生的人能及時告訴家人。知情者請打電話(646)645-5522;(917)3533072;(917)519-1699。鄭先生家人非常焦急，希望能盡快找回親人。

布碌崙走失華男鄭水華的生活照。(家人提供)
布碌崙走失華男鄭水華的生活照。(家人提供)

布碌崙 社群媒體 華男

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