紐約客談／遏止商業盜竊 需從根源改善

自新冠疫情 之後，紐約市 的治安敗壞已經讓不少紐約客感到灰心，不少移民在紐約市開店經營小生意，卻屢屢遭到偷竊，幾乎每日都可看到哪一家店的業者，又抱怨被偷了多少東西。雖然這些慣竊偷的，經常都不是些什麼大商品，小到一罐飲料也有，但經年累月下來，商家的經濟以及精神損失，仍不容小覷。

根據統計，在2023年，紐約市商家就因竊盜損失約3億元。為此擁有眾多華人商家的皇后區 法拉盛商改區，就與皇后區檢察官辦公室、市警推出「商家商業改進項目」(Merchants Business Improvement Program)，只要嫌犯到商店內盜竊，商家報警後將證據及報告呈交地檢處，要求法官命令嫌犯簽署「刑事入侵通知」(criminal trespass notice)，此後嫌犯有如被列入商家「黑名單」，若再次進入同一家店，商家便可直接報警抓人。

這樣的做法有效防止了慣犯，但更基本的是要實施更嚴格的執法。由州府通過、打擊零售盜竊犯罪的新法案，就可為商家提供一系列保護措施，像是襲擊店員將被視為刑事重罪，偷盜的慣犯也將獲得比以往更嚴重的指控。

從疫情開始至今已經四年，相信居住在紐約市的每個人，都很開心能夠看到立法終於跟上，在法案實施後，希望能夠看到更有效的遏止盜竊的歪風。

不過，即便嚴格的立法確實能帶來一定的成效，但治安問題的解決，不僅是增加警力或者改善立法那麼簡單。我們需要從更深層次思考問題所在，從基本的教育著手，否則只會陷入不斷有新問題，然後立法者為了解決新問題，不斷提出法案的迴圈。