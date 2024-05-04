我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

紐約客談／遏止商業盜竊 需從根源改善

紐約客談

自新冠疫情之後，紐約市的治安敗壞已經讓不少紐約客感到灰心，不少移民在紐約市開店經營小生意，卻屢屢遭到偷竊，幾乎每日都可看到哪一家店的業者，又抱怨被偷了多少東西。雖然這些慣竊偷的，經常都不是些什麼大商品，小到一罐飲料也有，但經年累月下來，商家的經濟以及精神損失，仍不容小覷。

根據統計，在2023年，紐約市商家就因竊盜損失約3億元。為此擁有眾多華人商家的皇后區法拉盛商改區，就與皇后區檢察官辦公室、市警推出「商家商業改進項目」(Merchants Business Improvement Program)，只要嫌犯到商店內盜竊，商家報警後將證據及報告呈交地檢處，要求法官命令嫌犯簽署「刑事入侵通知」(criminal trespass notice)，此後嫌犯有如被列入商家「黑名單」，若再次進入同一家店，商家便可直接報警抓人。

這樣的做法有效防止了慣犯，但更基本的是要實施更嚴格的執法。由州府通過、打擊零售盜竊犯罪的新法案，就可為商家提供一系列保護措施，像是襲擊店員將被視為刑事重罪，偷盜的慣犯也將獲得比以往更嚴重的指控。

從疫情開始至今已經四年，相信居住在紐約市的每個人，都很開心能夠看到立法終於跟上，在法案實施後，希望能夠看到更有效的遏止盜竊的歪風。

不過，即便嚴格的立法確實能帶來一定的成效，但治安問題的解決，不僅是增加警力或者改善立法那麼簡單。我們需要從更深層次思考問題所在，從基本的教育著手，否則只會陷入不斷有新問題，然後立法者為了解決新問題，不斷提出法案的迴圈。

紐約市 疫情 皇后區

上一則

布碌崙爆路怒案 五旬男被毆被輾手

下一則

協助服務華社 ACC招募青年義工

延伸閱讀

紐約州府重打零售盜竊 小商家裝監控可抵免稅收

紐約州府重打零售盜竊 小商家裝監控可抵免稅收
亞裔男法拉盛盜竊郵件 警追緝

亞裔男法拉盛盜竊郵件 警追緝
紐約客談／反對25大道建收容所 需加快腳步

紐約客談／反對25大道建收容所 需加快腳步
模式作案 法拉盛入室盜竊連兩起

模式作案 法拉盛入室盜竊連兩起

熱門新聞

哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

2024-04-27 06:24
李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
(路透)

逮捕282人 亞當斯宣告紐約挺巴學運結束：有外部勢力介入

2024-05-01 15:32

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑