布碌崙爆路怒案 五旬男被毆被輾手

圖為肇事駕駛開的汽車，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)綠點(Greenpoint)日前發生一起路怒案件，一名五旬男子因故與一名駕駛陷入爭執，遭對方打傷後還被其駕駛的汽車撞傷；管轄當地的市警目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，該案發生於4月24日早上8時左右，在綠點的Leonard街交Richardson街一帶；當時該名59歲的男子路過途經此處，因不明原因與一名開車的男子發生爭執，兩人開始當街對罵起來。

不久後，該名駕駛急匆匆從車上下來，跑到男子面前將他推倒在地，接著朝他一陣拳打腳踢，受害者因失去平衡重摔在地上，無法反抗；之後駕駛便跳上車子離開現場，車輪經過時還輾壓了受害者的手，最終往不知名方向逃逸。

當警方抵達現場時，發現受害者傷痕累累，臉部、頭部和手部都受傷，被送往附近醫院接受治療；經警方初步調查，肇事駕駛開的是一輛掛著佛羅里達州 車牌的Toyota RAV4 轎車，呼籲民眾若有任何線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。