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班森賀華人針灸按摩店涉賣淫 遭訴

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀一家針灸按摩店涉嫌賣淫遭起訴。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀一家針灸按摩店涉嫌賣淫遭起訴。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀一家華裔經營的針灸按摩店涉嫌賣淫，在布碌崙高等法院遭起訴，該店也被迫關門。涉案按摩店位於17大道6610號，名為益康針灸診所(Brooklyn Acupuncture & Wellness)。法庭文件稱，該中心的員工為假扮嫖客的警員提供性服務，並收取費用。

班森賀一家針灸按摩店涉嫌賣淫遭起訴。(谷歌街景圖)
班森賀一家針灸按摩店涉嫌賣淫遭起訴。(谷歌街景圖)

在4月22日提出的這起訴訟中，警方指出，2023年8月，有民眾投訴這家針灸按摩店存在賣淫行為。警方接到訊息後，於去年10月4日和12月21日，兩次派出便衣警員暗中調查，警員假扮嫖客進入該店，店內有女子提供了用手刺激身體(Manual Stimulation)的服務，分別收費130和190元。

法庭文件顯示，假扮嫖客的警員於10月4日進入該針灸按摩店後，一名女子詢問他是否有預約。這名警員報告說，他和這名女郎隨後進行了「與賣淫相關的交談」(Prostitution-Related Conversation)，該女子隨後同意用手刺激他的陽具，收費130元。便衣警員說，他當時還詢問店裡是否還有其他女郎提供相同的服務，該女郎給警員一個電話號碼，聲稱如果他以後有興趣與其他女郎發生性行為，可以給她打電話提前預約。

去年12月21日，同一名警員又去了該針灸按摩店，曾為他服務的女郎再次接待了他，並安排他進入一間有按摩床的私密房間。他與這名女郎進行了和賣淫有關的交談，該名女郎給他按摩並提供了用手刺激的服務，收費190元。

布碌崙高等法院在起訴嫌疑人後，也下令暫時關閉該針灸按摩店。本報記者5月1日下午前往這家針灸按摩店，發現大門緊鎖，該店的招牌也被塗沒。

法庭文件顯示，該案的被告包括房東、承租者、開店人員及員工，法庭文件列出了兩位房東劉鎮國(Chun Kwok Lau，音譯)和楊卓林(Cho Lam Yeung，音譯)。

紐約市去年曾在南布碌崙打擊假冒按摩店，警方發現這些按摩店內存在非法賣淫行為和其他非法活動。

布碌崙 房東 紐約市

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