警逐出法拉盛非法租客 房東曾因換鎖被捕

兩月前，一名因為換鎖驅趕「租霸」的房東 反被警察逮捕，引起巨大爭議；近日，租霸不但被告上法庭，且經該租霸允許入住的非法租客 也被帶走，房屋被正式清空。

根據媒體報導，這位受害業主是女房東安達洛羅(Adele Andaloro)，房產位於東法拉盛160街。今年2月下旬，她發現前門在未經許可的情況下被更換。

隨後幾天，她又看到陌生男子羅德里格斯(Brian Rodriguez)在家中出現，但她從未見過羅德里格斯，也從未授權他進入住宅。該男子表示，他已經租下此處，但未說明從誰人手中租下。

2月29日，業主決定更換門鎖，但因羅德里格斯指控她非法驅逐，她被警方帶走。3月中旬，安達洛羅的指控被撤銷，羅德里格斯自首，並面臨五項指控，包括二級入室盜竊、四級重竊、四級非法占有贓物、二級非法侵入及四級刑事破壞。

雖然羅德里格斯無法再靠近安達洛羅的房產，但他非法租出的房間仍有人居住。安達洛羅近日表示，警方已經在4月底，將一名從羅德里格斯租下房間的男子趕出，房屋已經空無一人，她也立刻聘請鎖匠更換了房門鎖。安達洛羅說，她正在努力清理房屋，希望能將其恢復原狀。

聽聞在新財年，紐約州 財政預算通過將在法理上區別「占屋者」及擁有住房權益的租客的法案，以增強紐約州住房法的強度及清晰度，並為房東驅趕無良租客增加法律依據，安達洛羅對此表示滿意和高興。