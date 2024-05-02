日落公園墨西哥餐廳突發槍案 警緝1男

警方正通緝該名涉嫌開槍攻擊的槍手。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園 5大道一家墨西哥 餐廳門口日前發生一起槍擊案，兩名男子當時在餐廳裡面吵架，隨後走到門口處繼續爭吵，最終一人掏出手槍開了一槍，幸未釀及任何人員傷亡；管轄當地的市警72分局目前發布消息，公布嫌犯通緝 令，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，該案件發生在5大道交40街的「Los Cabos」墨西哥餐廳前，該區域雖然是日落公園西語裔集中的地方，但附近仍有不少華裔經營的商店、中餐館，且距離華人使用的同名社區日落公園僅有兩條街的距離。

4月17日凌晨2時30分許，當時餐館內仍有不少顧客，突然兩名男子因某些原因開始對罵，矛盾升級的兩人隨後走出到餐廳外的門口，持續爭執。其中一人之後掏出一把手槍，朝另一人開了一槍，子彈未擊中任何人，槍手最終沿著5大道北向逃逸。

據警方公布的通緝圖顯示，槍手是一名年齡30至40歲的男子、擁有棕色皮膚、長髮和矮胖的身材；警方呼籲民眾若有任何信息或見到他的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。