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中央公園搶案較去年增350% 警加強巡邏

記者劉梓祁／紐約報導
市警指中央公園犯罪激增，但並無直接威脅。(記者顏嘉瑩／攝影)
市警指中央公園犯罪激增，但並無直接威脅。(記者顏嘉瑩／攝影)

作為紐約市鬧中取靜的標誌性景點，曼哈頓中央公園(Central Park)長期吸引市民或遊客前去放鬆、運動或參與活動；儘管如此，一向以靜謐著稱的公園近來不斷有罪案發生，雖未有嚴重傷害事件，但市警(NYPD)4月30日表示需要警惕。

根據市警數據，本年至今中央公園內犯罪率有所上升，且迄今為止所錄得搶劫案件較去年同期增加350%。市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)表示，大部分搶劫案發生在夜間，目標多為電子設備，如手機和昂貴耳機等。他依統計指，本年公園內已發生18起搶劫案，而去年同期為四起。

同時，市警還表示重竊案(Grand Larceny)數量也有所上升，作案行為包括搶劫電子產品但不造成傷害，或從公園長椅上竊走物品等。數據顯示，本年前四個月內共發生12起重竊案，而去年同期為八起。

馬德雷說，儘管沒有報告嚴重傷害，但類似犯罪活動在此地標性景點增加，或會增加居民和遊客的不安全感。他表示，中央公園為市內最具標誌性的地點之一，且長期承辦各類文化及娛樂活動，因此市警需研究當前狀況，並增強公共安全。

目前，警方已加強園內的警員巡邏頻次，並通過社區組織呼籲居民防範潛在危險。此外，市警中央公園分局也正與公園四周的四個不同分局合作，以協調公園外部的巡邏和排查。

曼哈頓北區指揮官史蒂芬森(Ruel Stephenson)指，目前當局正「使用所有可用的資源」來應對公園內的罪案增長問題，如增加監控攝像頭和部署輔警等。他強調說，公園遊客目前無需感到恐慌。

一周前，中央公園曾在27小時內發生三起暴力搶劫案，其中有嫌犯使用槍枝威脅受害者。市警表示，目前已逮捕其中一起案件中一名嫌犯，為來自布朗士(Bronx)男子，他涉嫌在4月25日參與涉嫌性動機的搶劫。紀錄顯示，此人有九項前科，且將被假釋至2028年。

針對另一起案件，警方仍在追查三名騎電動滑板車男子，幾人據稱在展示手槍後從一名遊客處搶走兩部手機。市警認為，此三人組至少對北皇后區的九起其它罪案負責。針對罪案升高，當局則未表示其原因。

多位亞裔警員曾指，中央公園分局為壓力最小、工作內容最輕鬆的工作地點，因轄區內不存在居民樓或商業區，因此惡性犯罪事件鮮有發生，日常工作多為處理路人迷路或寵物走失。

中央公園 曼哈頓 布朗士

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