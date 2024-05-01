模式作案 法拉盛入室盜竊連兩起

兩名嫌犯於今年3月在法拉盛周邊地區實施入室竊盜。(市警局提供)

法拉盛 周遭地區日前發生兩起入室盜竊案，為模式作案，其中一起案件屋主被竊1萬2000元及珠寶等，紐約市 警局發布其中兩名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據管轄法拉盛等地的市警109分局，第一起入室盜竊案發生在3月7日下午2時左右，兩名不明身分男子，以強力手段進入位於大學點 144街和15路附近的一所民宅，並破壞了前門，他們從房內拿走了1萬2000元現金、珠寶和官方文件，然後從前門逃離現場，整起事件中並沒有傷者。

另外一項事件則是發生在3月15日下午約2時32分，在法拉盛東部的奧本代爾巷(Auburndale Ln)和北方大道(Northern Blvd)附近的一個住宅，三名不明身分的嫌犯通過一個未鎖的後門進入，他們從該處拿走了護照和官方文件，並從後側門步行逃離，向西朝北方大道方向逃去，報告中也沒有傷者。

警方近日發布這二起入室盜竊案的其中兩名嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。