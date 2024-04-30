哥大民運座談 漢藏人士分享抗爭經驗

黎安友(左)、策旺仁增(中)和周鋒鎖(右)在哥大參與座談，分享各自參與民主運動的經驗，並與哥大正在發生的挺巴學生運動及其歷史背景形成一種投射關係。(記者許君達／攝影)

哥倫比亞大學的學生社團白紙社與「自由西藏學生」(Students for a Free Tibet)近日聯合舉辦座談會，在哥大 學生抗議運動正酣之際，討論漢人和藏人的民主運動者與極權統治者抗爭的經歷和共性。1989年中國民主運動親歷者周鋒鎖、市長經濟機會辦公室(NYC Mayor’s Office of Economic Opportunity)藏裔研究員策旺仁增(Tsewang Rigzin)和哥大中國研究專家黎安友(Andrew Nathan)參與了座談。

周鋒鎖介紹，在1989年六四 事件發生前，西藏拉薩就已發生了相似的軍事戒嚴與鎮壓，而當時也有很多藏人在北京參與了民主運動。在六四事件發生後，達賴喇嘛與海外藏人社區也一直支持中國的民主人士紀念「六四」，這充分表明漢藏兩個族群在反抗共同的極權統治者時是命運相連的。

座談會與哥大支持巴勒斯坦的學生運動正好時間相和，而議題的設置雖聚焦於中國和西藏，但一定程度上也能投射到今日發生在加薩 走廊的歷史事件中。

在談到國際壓力能否有效地迫使作為施害者的政權改變其行為時，黎安友表示，從美國對中國政策的歷史經驗上看，並不值得樂觀。他說，中共政權優先程度最高的關注點是統治的安全和穩定，在國際壓力像柯林頓時代的對中政策那樣存在彈性且迴避關鍵問題時，他們會將外部的部分訴求付諸考慮。然而一旦他們發現國際壓力與自己的核心利益無法調和時，就會轉而完全不理會這些壓力。

周鋒鎖強調，針對像中國這樣信息封閉的環境，外國媒體和記者的存在對於向外傳播消息並作為一些政策制定的依據來說有重大作用。不過策旺仁增則表示，中國對於藏區的信息管制比內地更為嚴苛，外國記者幾乎無法進入西藏並進行自由探訪。

作為藏人，策旺仁增還分享具有理想主義的抗爭者在歐美之外真正殘酷的國家機器面前將會遭遇何等的痛苦。他介紹，他在印度讀書時的一位同學2000年代選擇回到西藏服務社會，在參加了2008年藏人的反抗暴動後，他拒絕逃亡，隨後被捕並被判處重刑，直到2021年才被釋放。重獲自由後，當局禁止他繼續在拉薩生活並將他驅趕到偏鄉，而在條件惡劣的獄中落下的一身傷病也將伴隨他終身。