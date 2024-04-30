史島新港搶案 3賊洗劫1男

一名青少年近期在新港區Walnut Place交Stephens Place的街道上遭三匪持刀搶劫。(取自谷歌地圖)

史泰登島華人 商業區集中的新港區(New Dorp)近期發生一起青少年遭持刀搶劫的案件，受害者遭三名匪徒毆打後被搶走身上的貴重物品，幸無性命危險；市警近日發布信息，呼籲知情人士提供線索。

據警方消息，該案件發生於24日傍晚6時30分許，在新港區Walnut Place交Stephens Place的街道上；當時一名16歲的少年遭三名持刀的少年包圍，三人痛毆他一頓後，搶走其身上的財物以及名貴的外套，最終往里奇蒙路(Richmond Road)南向逃逸。

不久後警方接報抵達現場調查，急救人員也在現場為受害者檢查傷勢，並無性命危險；由於受害者是未成年，警方未透露更多信息。

據警方形容，三匪是膚色較淺的少年，其中兩人身穿灰色運動衣、另一人則穿著粉色運動衣，犯案時都戴著口罩 ；若民眾有任何信息，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。