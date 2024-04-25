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維州9賣淫華女落網 疑涉人口販運

記者高雲兒／紐約報導
維吉尼亞州(Virginia)切斯特菲爾德(Chesterfield)警方表示，最近已逮捕九名華裔賣淫女，其中八名來自紐約法拉盛，認為這些華女可能與使用奴隸工的華裔犯罪組織和人口販運相關，受害人員可能遍及全國以及其他行業。(取自當地警方官網)
維吉尼亞州(Virginia)切斯特菲爾德(Chesterfield)警方表示，最近已逮捕九名華裔賣淫女，其中八名來自紐約法拉盛，認為這些華女可能與使用奴隸工的華裔犯罪組織和人口販運相關，受害人員可能遍及全國以及其他行業。(取自當地警方官網)

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線 維吉尼亞州（Virginia)切斯特菲爾德(Chesterfield)警方表示，最近已逮捕九名華裔賣淫女，其中八名來自紐約法拉盛，這些華女據信可能與使用奴隸工的華裔犯罪組織和人口販運相關，受害人員可能遍及全國以及其他行業。

據悉，最新逮捕行動在22日進行，當地警員分別在切斯特菲爾德東白路(East Hundred Road)1710號的「為您按摩」(Massage for You)以及247號的「國際水療中心」(International Spa)展開了臥底行動，兩店按摩師均提出以額外報酬來進行非法性行為。

警員在「為您按摩」逮捕了44歲的張華艷(Huayan Zhang，音譯，下同)和42歲的張秋艷(Quiyan Zhang)；並在「國際水療中心」逮捕了41歲的張玉娟(Yujuan Zhang)和58歲的閻秋紅(Qiuhong Yan)，四名女性均來自紐約法拉盛。

其中，張華艷是「為您按摩」的店主，和張秋艷是姐妹；根據法院記錄，張華艷被控賣淫、經營淫穢場所以及未經許可進行按摩；張秋艷被控經營淫穢場所以及未經許可允許按摩。張玉娟被控賣淫和居住或經營淫穢場所，閻秋紅被控未經許可進行按摩。

切斯特菲爾德警察局副局長皮爾龐特(Edward Pierpont)表示，他們在2月底開始調查，在2月26日和3月8日，分別逮捕了五名華裔賣淫女，迄今逮捕九名華裔賣淫女，認為該案件可能與使用奴隸工的華裔犯罪組織以及人口販運有關。他說，涉及此案的不僅僅是按摩店，被帶到美國的華裔受害者也會進入其他行業，如餐飲服務業，無法確定有多少人口販運受害者在當地企業工作。

皮爾龐特指出，受害者常常因為害怕報復而不願意站出來，而且常常會被從一個地方轉移到另一個地方，使得追蹤變得困難。「他們會在一個地方停留幾天或幾周，然後被帶到另一個地點。今天在維吉尼亞，明天可能在紐約，下周可能在北卡羅萊納。」

切斯特菲爾德警察局警長麥卡洛(Richard McCullough)表示，許多嫌疑人來自法拉盛不是巧合，「法拉盛似乎是一個常見的『聯繫點』，人們從國外抵達這裡，可能會獲得按摩治療師資格，然後由紐約運送到維吉尼亞」。他說，曾有受害人表示，「他們不被允許離開，並且被迫執行這些行為。」

皮爾龐特說，切斯特菲爾德警方一直小心地與公眾分享調查相關的細節，以保護居民免受性侵害或騷擾，同時正和聯邦調查局合作進行調查。

華裔 法拉盛 華女

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