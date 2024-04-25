打擊法拉盛假貨 警加強取締

109分局在23日響應社區投訴，查處羅斯福大道與主街售賣假大牌的非法商販，並 逮捕了3名違法者，發出了4張傳票，並查扣了184件假冒商品。(取自109分局推特)

鑑於法拉盛 緬街街頭的假貨問題日益嚴重，市議員黃敏儀在上周向紐約市 警109分局反映後，警局在一周內進行了三次大規模的執法行動，旨在打擊街頭的非法販賣活動；也有市民反映，法拉盛違規擺攤行為愈來愈多，黃敏儀表示已直接聯繫警局局長，將在最近加強執法。

假貨問題中，愈演愈烈的是許多兜售低價蘋果產品的非洲裔男子，109分局商業狀況小組(Business Condition Unit)於16日和19日針對該群體進行了執法行動，並於19日逮捕了四名違法者，查扣了94件假冒蘋果產品。

另外，緬街還出現售賣假冒大牌皮包的攤販，109分局在23日響應社區投訴，查處羅斯福大道與緬街售賣假大牌的非法商販，並逮捕了三名違法者，發出了四張傳票 ，並查扣了184件假冒商品。

除了假冒產品，無證攤販和違規擺攤的問題近來似乎有反彈，市民張先生反映，緬街與三福大道口的菜販強行霸占行人道，讓行人十分不便；市議員黃敏儀辦公室表示，他們已經連續數周，在積極促進對法拉盛市中心的擺攤和假貨販售行為加強執法，並在23日直接聯繫了局長辦公室，要求增加執法力度，警局將派遣更多警員前往法拉盛，實施更加嚴格的執法措施。