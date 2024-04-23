華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

一名十幾歲華裔 青少年，近日在布碌崙 (布魯克林)日落公園 的一處球場內，遭到另外四、五名華裔青少年霸凌，霸凌者對倒地的受害者拳打腳踢，過程遭人拍程視頻，在華人圈內瘋傳；知情人表示，該球場近日也曾發生過數起相關暴力事件。

事發於布碌崙6大道交56街處的彩虹遊樂園(Rainbow Playground)，該處使用者多為華裔，裡面有幼兒遊樂設施，還有籃球場和手球場。據知情者透露，21日下午3時左右，幾名十幾歲的華裔青少年因口角引發肢體衝突，一名身穿黑色運動衣褲和藍色運動鞋的青少年，被其他四、五名華裔青少年打倒在地。

日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

影片顯示，其中一名霸凌者用腳踢受害者，甚至還攀在球場圍欄上用腳使勁踩，另外兩人上前，對倒在地上的受害者拳打腳踢，還有一人朝圍觀者比著粗野的手勢。視頻顯示，受害者嘴角流血，臉上有瘀傷，衣服也被勾破。

日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

這起圍毆事件發生後，又有人上傳了一段錄像，內容是一名十幾歲的女孩先推搡一名男孩，然後用金屬棍追打他，後來男孩反擊，兩人扭打在一起。知情者稱，錄像中的打人事件也是最近發生在彩虹遊樂園的。

日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

據了解，近日有一些華裔不良少年在8大道附近的公園滋事，其中包括漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Ave.)交74街的麥金利公園(McKinley Park)、日落公園和貝瑞吉交界處的愛立信公園(Leif Ericssion Park)和彩虹遊樂園。這些不良少年看到不順眼的人就去滋事，挑起事端，周圍的居民對這些半大的青少年都不勝其煩。

日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

紐約親子互助會的負責人黃妮可說，她們互助會去年就接到投訴，有一夥十幾歲的青少年在愛立信公園向老人扔水球、西瓜和垃圾。

她擔心的是，隨著夏季的來臨，到公園裡活動的人愈來愈多，恐怕會有更多人遭到騷擾或攻擊。黃妮可認為，這些孩子缺少管教，有的孩子可能家長都在外地，是造成這種情況的重要原因。她呼籲若民眾看到此類事件，一定要拿起手機把事發經過拍下來，然後馬上報警。

市議員莊文怡將於23日(周二)下午3時在彩虹遊樂場舉行「成為朋友，不是惡霸」的對話活動，與各界人士、家長、學生共同討論預防霸凌的方法，歡迎參與。