法拉盛買兇殺人案 目擊司機翻供

監控錄像捕抓到的槍手身影。(本報檔案照)

法拉盛 買兇殺人案第二階段審理槍手嫌疑人阿卜魯(Anthony Abreu)已步入尾聲，18日檢控官在進行結案陳詞前，仍有幾名證人出庭作證，其中包括案發當晚的目擊者、Uber司機里茲萬(Faizan Rizwan)；他曾在去年說過槍手是名亞裔 ，辯方試圖用這段證詞來消除阿卜魯的嫌疑，但里茲萬最終解釋，當初僅憑槍手的身體語言便妄下定論，但問他現在是否還認為是亞裔，他說「完全不是。」

里茲萬出庭稱，不認識阿卜魯，但通過一個朋友，結識了本案的另一個被告張哲(Zhe Zhang)，他曾幫朋友送過大麻，後來才知曉是張哲的貨，他也跟這個朋友一起造訪過張哲在加州 的家；案發後，他患上創傷後壓力症狀(PTSD)，精神健康深受其擾，導致丟了工作。

里茲萬回顧案發經過，當時，車子抵達卡拉OK廳門前，被害人顧欣(Xin Gu)丟掉手中的香菸並打開車門，里茲萬要確認乘客信息時，突然一陣槍響；第一聲槍響時，他以為有人在附近點燃了煙花，直到第二槍的子彈打到車鏡，陷入恐慌的他踩下油門逃離現場，在街口左轉之後便馬上報警。

檢方在庭上展示里茲萬的報案錄製語音，當下明顯情緒激動，不停叫喊著「Oh my god」，「那人就躺在地上，頭流了很多血」；里茲萬感到愧疚，將車停在案發現場附近沒有離開，直到警方抵達後，他也重返現場提供口供。

里茲萬過去曾提及槍手是亞裔，這是至今對阿卜魯唯一最有利的證詞，讓辯護律師在交叉盤問中抓住不放；最終里茲萬給出解釋，當時除了槍手的眼睛之外，什麼都沒看到，至於眼睛形狀等特徵他不確定，但顏色的話，「應該是深色，或許是褐色吧。」

他表示，當初帶有些許刻板印象，單以槍手的身體語言就下定論，與體貌特徵無關，舉例來說，非洲裔男子可能會罵罵咧咧，但槍手很冷靜、處理完後就離開，讓他一開始以為是亞裔；現在問他是否還覺得是亞裔，他回答道，「不是，完全不是」，這段將矛頭指回阿卜魯的做法，令其坐在旁聽席上的母親不停作出驚呼的聲音，似乎感到很不公平。

辯方也傳召法證專家、大學教授內若斯基(Gerald Narowski)作證，他表示曾兩次到案發現場進行研究，發現當時白色的本田雅閣所停放的區域燈光昏暗，而KTV門口的燈光、隔壁建築樓的LED燈光又過於強烈；顧欣所站的位置，從停車場方向看去會過曝，看不清其面貌，對此檢方提出質疑，認為車內的人可能搖下車窗，增加可見度。

檢方在結案陳詞時表示，只有31歲的顧欣，是被嫌疑人阿卜魯的貪婪給謀害的；庭審過程中，大量的證據披露Amaco房地產裝修公司、以及幕後主使人余清明(Qing Ming Yu)都很依賴顧欣，他甚至是余清明最器重的員工，也由此深感到背叛的余清明動了殺機。阿卜魯的辯護律師將於今日(19日)給出結案陳詞，陪審團則在同日下午開始審議，相信不久後就會有結果。