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遭持槍威脅 布碌崙華男深夜被3人打劫

記者胡聲橋／紐約報導
華男在布碌崙東紐約被搶電動滑板車和現金600元，警方公布嫌犯照片。(警方提供)
華男在布碌崙東紐約被搶電動滑板車和現金600元，警方公布嫌犯照片。(警方提供)

一名華男近日在布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York)遭三名男性歹徒持槍搶劫，被搶走600元現金和一輛電動滑板車。警方通過查看監控錄像，已取得三名劫匪的照片，他們將嫌犯照片公之於眾並予以通緝。警方希望知情者及時提供線索，協助警方早日將三名男嫌捉拿歸案。

此案發生在市警75分局的轄區內。據警方介紹，4月2日晚大約10時5分，在東紐約埃爾頓街(Elton Street)651號附近，三位男性歹徒向一名41歲的華裔男子靠近，其中一人亮出了一把槍威脅受害者，向其索要錢財和電動滑板車。這三名歹徒用槍擊打了這名華裔男子，從他的口袋裡掏出了600元現金，並將他從電動滑板車上推了下來。這三名男嫌拿著現金和搶來的電動滑板車離開作案現場，向未知方向逃去。受害者報警後，警員和急救人員迅速趕到現場，受害華男在現場接受了治療。

華男在布碌崙東紐約被搶電動滑板車和現金600元，警方公布嫌犯照片。(警方提供)
華男在布碌崙東紐約被搶電動滑板車和現金600元，警方公布嫌犯照片。(警方提供)

根據警方的描述，第一名男性嫌犯身材偏瘦。他最後一次露面時身穿黑色夾克和紅色運動褲，腳上穿著灰色運動鞋；第二名男嫌身材也偏瘦，膚色看不清楚。他最後一次露面時身穿黑色夾克與黑色褲子，腳上穿著黑色運動鞋；第三名男嫌中等膚色，身材較瘦。他最後一次露面時身穿黑色夾克和黑色褲子，腳上穿著黑色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華裔 華男 布碌崙

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