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殺害室友後分屍藏冰櫃 布碌崙男子遭捕

記者劉梓祁／紐約即時報導
本案死者為40歲的格爾澤。(取自州府紀錄)
本案死者為40歲的格爾澤。(取自州府紀錄)

紐約市布碌崙(布魯克林)發生冰箱藏屍案，一對情侶謀殺室友並肢解屍體，隨後將頭顱和其它部位藏於公寓冰櫃內；經過數月追查，市警(NYPD)於12日將涉案男子抓捕，其女友則已在案發後被捕。

根據市警，男嫌名為麥吉(Nicholas McGee)，因涉嫌殺害40歲的室友被捕，當日已被押送至第67分局接受初步處理。在分局外，脖子和右眼處紋有娛樂公司華納兄弟「WB」標誌和「索菲亞」(Sophia)字樣的麥吉，還向在分局外等候的媒體做出吐舌表情。

警方表示，警員從維吉尼亞州將麥吉引渡至紐約，其在當地因身分盜竊被監禁，時間則是市警在公寓發現冰箱中屍體不久後，該公寓位於東弗萊布許(East Flatbush)諾斯特蘭大道(Nostrand Ave.)交法拉加特路(Farragut Rd.)附近。

案發後，麥吉的長期女友斯泰因斯(Heather Stines)已在公寓中被捕，此前則一直與屍體共處一室。目前，警方指控45歲的麥吉犯有謀殺、搶劫、隱匿人屍和篡改物理證據的罪名。

據了解，死者格爾澤(Kawsheen Gelzer)在麥吉的公寓內被殺害時，正處於臨時借宿期間。同時，他曾是一名毒品販賣商和有性侵紀錄人士，在2004年因性侵12歲男孩被定罪。警方表示，麥吉可能因持續的毒品糾紛殺害格爾澤。

調查顯示，格爾澤因頭部受到重擊而死亡，而警方在現場發現了一名身高6呎、體重200磅男子的不同屍體部分，其均被包裹在黑色塑料袋中，放置於屋內冰箱。根據法庭文件，格爾澤被切斷的頭部便在其中。

市警總局探長肯尼(Joseph Kenny)表示，冰箱被發現時被膠帶密封，懷疑是兩名嫌犯試圖阻擋屍體腐爛的氣味傳出。根據市警，本案發生在1月22日，接報稱公寓內可能存有屍體，後在24日將斯泰因斯抓捕。同為45歲的斯泰因斯向警方指，為麥吉將格爾澤殺害。

本案死者為40歲的格爾澤。(取自州府紀錄)
本案死者為40歲的格爾澤。(取自州府紀錄)

毒品 維吉尼亞州 布碌崙

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