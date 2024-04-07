紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用

市警啟用全新「藤壺」設備，懲罰違法停車者。(市警交通處官方推特)

為打擊違法停車行為，紐約市 警(NYPD)日前推出了一種名為「藤壺」(Barnacle)的鎖車裝置，它猶如藤壺一般，吸附在停車的擋風玻璃上，而只有違停者交付罰金後才可撤下，這一新招也引發了社會熱議。

據了解，這種裝置與現在已經開始使用的「車輪靴」相似，它由不透明材料製成，配有吸力超過1000磅的吸盤，可以像海洋生物藤壺一般，緊緊吸附在車輛的擋風玻璃上，阻擋駕車者視線，使其難以將車開走。而若停車被「藤壺」吸附上，違規者必須聯絡交管部門繳納罰款，然後獲取密碼才可解鎖裝置。

開發這個裝置的公司Barnacle Parking介紹，「藤壺」比傳統「車輪靴」更具優勢的是，它可以在輸入密碼後自行拆除，無需呼叫執法人員到場開鎖，既提高效率，也保護了執法者的安全。在支付罰款時，違法停車的駕駛還需支付一筆200元的押金，在將設備歸還到指定地點後方可退回。

而若駕駛在視線被遮擋的情況下強行開動車輛，「藤壺」裝置內置的警報器就會工作，發出巨大的警報聲，並啟動追蹤器以便執法。

這種裝置現已在外州的一些城市與大學校園開始使用，每組的租金 為每月250元。據了解，市警首批租用了四套裝置，已開始啟用。市警交通處的官方X(推特)介紹，首批「藤壺」目前主要用於懲罰在皇后區 的社區違法停靠的大型貨車。

「藤壺」裝置啟用後，在各大社群平台和新聞網站上收到了大量的評論，其中支持擴大執法與不屑新裝置的內容大約各占一半。X平台上有用戶留言：「這些東西也可以用在那些使用偽造車牌的人身上」，也有人諷刺警方：「是否也該把那些在警察分局外占據人行道停放的『為社區製造麻煩和危險的車輛』拖走」。

還有網友表示，要整頓違法停車，應先從特權車輛開始，曼哈頓下城堅尼路(Canal St)以南99%的違停車輛，都是有各種證件的公家車輛。還有人說，無論是「藤壺」還是「車輪靴」，網上都有很多破解工具在售。