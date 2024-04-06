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布碌崙華社兩周內發生5起入室盜竊案 警緝1男

記者顏潔恩／紐約即時報導
警方正在通緝該名涉嫌多宗入室盜竊案的慣犯。(市警提供)
警方正在通緝該名涉嫌多宗入室盜竊案的慣犯。(市警提供)

管轄部分布碌崙(布魯克林)日落公園華社的市警66分局，在過去兩周內發生至少五起入室盜竊案，所幸無人傷亡；據警方調查，懷疑是同一名歹徒所為，6日公布通緝圖，呼籲民眾提供線索。

首起案件發生於3月23日晚上7時左右，一名陌生男子通過窗戶，闖入J、M大道交東7街的一棟住家內；當時屋主在家，被威脅交出身上的錢包，劫匪得逞後從側門逃出屋外，往不知名方向逃逸，屋主所幸並未受傷。

歹徒並未直接離開該社區，他在50分鐘後從後門闖進同一條道上的另間住處，盜走價值共3萬6100元的珠寶和現金；警方後來介入調查，發現男子在上述案件發生以前，也涉及兩宗在中木(Midwood)發生的入室盜竊案，盜走價值不明的財物。

3月26日晚上6時左右，他撬開位於17大道交43街的一個住家側門，盜走總值16萬3800元的貴重物品；市警66分局經過多周的調查，相信以上案件均是同人所為，還從受害屋主的監控錄像中，抓捕到嫌犯的樣貌特徵。

根據通緝圖，嫌犯是一名外族裔成年男子，警方呼籲民眾若有任何信息或見到其蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

通緝 日落公園 布碌崙

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