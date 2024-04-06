光天化日 華裔外賣郎機車險遭搶

法拉盛再現西語裔搶外賣郎機車，警方及時趕到現場做調查。(記者邢易霖／攝影)

在皇后區法拉盛 的羅斯福大道上(Roosevelt Avenue)，5日中午再次發生一起西語裔青年搶奪華裔外賣郎送餐機車(摩托車)的事件。據受害人楊先生描述，在他看手機的瞬間，一名西語裔男子趁機快速搶走了機車上的鑰匙，企圖誘使他下車追趕，而另外兩名同夥則準備偷走機車。幸虧楊先生反應敏捷，選擇守在機車旁而未上當受騙，使得這夥人未能成功。

此前，東北皇后區外賣郎機車頻繁被盜，多數案件發生在白天。超過20名華人 外賣郎曾在法拉盛40路公園集會，要求警方關注機車被盜情況，提高出警效率和加強巡邏。儘管如此，問題依然嚴重，幾乎每位外賣員都遭遇過車鑰匙、車輛和餐品被偷，為此造成財產損失。

外賣郎楊先生回憶道，當時他正在機車上查看手機，突然一名男子出現，搶走了插在機車上的鑰匙並開始逃跑。「他們共有三人，配合默契地作案。其中一人搶走我的車鑰匙後便開始逃竄，試圖吸引我追趕。」楊先生追了一小段後，注意到另外兩名男子靠近他的機車，他立即返回，及時保護了自己的機車。由於這三名西班牙裔男子的盜車計畫未能成功，其中一人還用塑料棒擊打了他的背部，然後三名竊賊一起向緬街方向逃離。

外賣郎楊先生的機車鑰匙被西語裔男子搶走，無奈只好等朋友送備用鑰匙。(記者邢易霖／攝影)

隨後楊先生的朋友余先生趕到現場協助報警，警方及時趕到，帶著楊先生在法拉盛周邊找了一圈，希望找到涉嫌偷車的三名西語裔男子。然而，搜尋一圈後並無果，警方承諾會重視此案，進行深入調查。余先生指出，「法拉盛附近頻繁發生搶奪機車事件，確實很危險。之前還聽說有外賣郎與竊賊發生爭執被打。」他建議，為了安全考慮，每輛外賣郎的機車都應裝備定位追蹤器，一旦遭遇盜竊，可以立即讓警方介入處理，避免個人受傷或陷入危險。

目擊者喬小姐表示，偷外賣員機車、搶車鑰匙的事件已經司空見慣，認為由於「犯罪成本」過低，社區的偷盜問題只會越來越嚴重，警方出動並不會對治安狀況產生實質性的改變。「即便抓到了竊賊，如果對他們的處罰不夠嚴厲，他們被釋放回社會後仍可能選擇繼續犯罪。」