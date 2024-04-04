租霸橫生 紐約官員終於求變

疫情時，為了防止眾多租戶因爲無法工作而沒錢租房的景況，政府出台反逼遷令，誰也沒想到，如此一條法令能被如此濫用，紐約無數的租客 在有經濟承擔能力的情況下，也不支付租金，讓無數小房東 不但承受經濟損失，身心飽受折磨。

到如今，反逼遷令已經失效兩年有餘，但是受害的房東有增無減，受害程度也是變本加厲，類似租霸虐待房東，租霸殺了房東等駭人聽聞的頭條，而忍無可忍換鎖的房東卻被逮捕，諸如此類的事件，直將矛盾激化到最頂點，再也壓不下沸騰的民怨。

民選官員也開始出台相關政策，當然多為共和黨 ：長島共和黨議員馬拉泰(Mario Mattera)提出允許警方基於房東的宣誓投訴，立即驅逐「租霸」，無須漫長的法律程序；同時不再將「租霸」和「非法入侵者」定義為租客，也就意味著他們不能獲得租客的合法權利。為了平衡，他也表示如果錯誤驅逐，會提供賠償。

州眾議員布魯門卡拉(Jake Blumencranz)和市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)則提議延長租客獲得權利的時間，並將租霸案件提交到刑事案件的程度。

現在尚不清楚民主黨官員的態度，不過不能否認的一點是，保護租客的法律已經與初衷南轅北轍，因為人需要公正的規則的約束和引導，在規則不當的環境中，即便本性良好的人也可能在壓力、誘惑或極端情況下做出損害社會的行為；而如果規則恰當，社會也可以引導個體做出正面且有益的行為。

為此，必須重新審視和調整現行的租賃法律與政策，以恢復房東和租客之間的平衡，否則下場可能是房東再也不出租，甚至離開紐約，那可真是得不償失了。