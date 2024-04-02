68歲華男皇后區被撞亡 警追肇逃車

紐約市皇后區的甘迺迪機場(JFK)附近近日發生一起車禍，一名亞裔男子不幸身亡，目前警方正在追緝肇事者，呼籲民眾提供線索。(谷歌地圖截圖)

紐約市皇后區甘迺迪機場(JFK )附近在近日發生一起車禍，一名華裔 男子不幸身亡，目前警方正在追緝肇事者，呼籲民眾提供線索。

根據警方，3月31日下午1時27分，68歲華裔男子吳有福(U Fo NG，音譯)將他的本田 車，停在靠近甘迺迪快速路(JFK Expressway)附近的納蘇快速路(Nassau Expressway)路肩上，突然被一輛未正確駕駛的東行箱式卡車撞倒。醫務人員迅速趕到現場，將該男子送進牙買加醫院，但搶救無效身亡。

目前，肇事司機即箱式卡車的駕駛迅速逃逸。調查此案的市警車禍調查小組(Highway District Collision Investigation Squad)尚未逮捕任何人，並正通過檢查現場監控錄像和徵集目擊者證詞，努力尋找肇事卡車的線索。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。