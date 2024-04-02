紐約市家暴致死案件增 少數族裔女性首當其衝

最新數據顯示，紐約市 因家庭暴力而致死亡的案件數量有顯著增加，女性和兒童是家庭暴力的最大受害者群體，而除亞裔 之外的少數族裔女性則是受害者中比例最大的人群。

根據市長制止家庭和性別暴力辦公室公布的報告，紐約市在2021至2022年，由家庭暴力引發的謀殺案數量猛增。其中，發生在親密伴侶間的家暴 命案，從2021年的24起增加到2022年的31起，增幅近30%。形成鮮明對比的是，同期的兇殺案則減少了11%。另據統計，2022年死於所有與家暴有關的總人數達71人，而到了2023年，則增加到了73起。

報告列出了從2010年至2022年間的所有家庭暴力致死案件的數據。從時間線上看，紐約市家暴致死案件數量從2017年開始逐步增加，2022年的總數字雖然不及2010至2012年的高峰時期，但也是五年之內的最高點。

從受害者身分上看，最近12年來死於家庭暴力的女性共508人、男性共346人。在包括夫妻與男/女友之內的親密關係中，女性受害者則比男性多出三倍。而在非親密伴侶關係的家庭暴力案件中，十歲以下兒童的死亡數量高於全部年齡段。說明女性和兒童是家庭暴力的最大受害者群體。

從受害者的種族分布上看，非洲裔占死者總數的一半以上，其次是西語裔人群。在12年間，死於家暴的亞裔受害者為64人，低於白人，是所有主要種族中最少的。不過，這個數字不一定意味著亞裔家庭普遍和睦。

專業人士表示，由於一些受害者因各種現實顧慮而不願報案，因而統計數字也可能存在一定偏差。比如在一些華人家庭中，除了「家醜不可外揚」的傳統觀念外，還有些女性在遭遇家庭暴力後，由於擔心伴侶留下犯罪紀錄會影響移民身分的辦理，因而不願報案。根據媒體報導，個別華人社區機構甚至也以此為由，勸導家暴受害者「以和為貴」。