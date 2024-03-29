目睹餐館門口死亡槍擊案 華人店員驚嚇

東紐約一家中餐館門口發生一起致命槍擊案。(截自谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)東紐約(East New York)28日下午發生了一起死亡槍擊 案，死者為一名21歲的非洲裔男子，案發地位於當地一家中餐館 門口，店員目睹經過，表示該社區治安較差，她曾親眼見過不少暴力事件，擔心自己的安全。

這起槍擊案發生東紐約Euclid大道交Sutter大道處一家名為「百合飯店」的中餐館前。據當天在店內工作的華人黃女士，槍擊案發生在大約中午12時40多分，兩名非洲裔男子先是在門外站了一會兒、沒有吵架，但其中一名男子突然掏出一把槍，朝另一名男子射擊，被害者倒地。開槍者隨後逃離現場。

市警75分局警方趕到現場後，與急救人員將被害者送上救護車，送往布魯克戴爾大學醫院(Brookdale University Hospital)救治。雖經全力搶救，受傷男子終因傷勢過重死亡。警方正對此案進行調查。

黃女士說，槍擊案就發生在餐館外，她當時非常害怕，怕槍手衝進來，不過槍手馬上就逃離了現場。

在該區的中餐館工作，黃女士表示，東紐約是治安較差，她就曾耳聞眼見了不少暴力事件，讓她心生恐懼，有時也會擔心自己的安全。